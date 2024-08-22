王瀅復出當網紅！拍片洩1.3億豪宅內部　親吐買房2重點：10年不敗

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王瀅和楊立傑育有3名女兒，如今大女兒已經13歲了（圖／翻攝王瀅 Amber's calendar臉書）

歌手庾澄慶的外甥女、女星王瀅2010年嫁給南國建設小開楊立傑，婚後育有3名女兒，最大13歲、最小9歲，息影14年，近期復出當網紅，拍短影音意外曝光1.3億豪宅內部，才2個多月流量就衝近50萬。王瀅公婆為小倆口在淡水「大景山莊」，砸1.3億元打造160坪、4層樓的獨棟別墅，1樓陽台左眺觀音山、右俯淡水河出海口，有附壁爐的私人游泳池，還有她戲稱「Showroom」的5坪衣物間，可收藏500件衣服、上百雙鞋子。近期，王瀅大動作復出演藝圈，開始當網紅、拍短影音聊婚姻、感情，搶攻年輕市場，兩個多月流量就衝近50萬，不過，因為有不少短片都在王瀅家拍攝，老公楊立傑笑嘆「我們家全被看光光了。」南國建設（南國開發）在台推案量不多，近期重心轉往海外，在台灣最為出名的是找來貝聿銘操刀建築外觀，位在淡水的豪宅建案「天境ellipse 360°」，每戶總價最貴2.2億元。身為建商媳婦，王瀅其實早在嫁給楊立傑前，就有自己獨特的買房哲學，10年前曾上《康熙來了》分享，台北房價太貴，「要往外縣市買，像新莊或淡水新市鎮、重劃區都很不錯」。而王瀅近期拍片也聊買房，公開買房兩重點，，最好白天、晚上、下雨3情境都要看過；王瀅也分享，雖然房貸要還20~30年，很多人覺得不願意揹這麼久的房貸，但換一個方向想，「在租房子的時候，同時在繳你的房貸，自己當自己的房東」，勸說只要換換一下思維，就知道該怎麼做。