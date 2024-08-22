林郁婷有對象？唐綺陽「感情問法」粉絲抓1點狂讚：這就是尊重

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▲林郁婷（中間）和教練曾自強上節目，曝光理想型。（圖／LINE TODAY提供）

「台灣拳后」林郁婷日前和教練曾自強登上節目《星時代調研所》，和「國師」唐綺陽分享拿下奧運金牌的心路歷程，挺過性別爭議風波，林郁婷冷靜又高EQ的人格特質，讓她圈粉無數，甚至很多人敲碗，「」唐綺陽也代替粉絲問林郁婷感情問題，而她的問法也讓觀眾大讚，「這就是尊重！」林郁婷在擂台上的帥勁圈粉無數，尤其她面對性別爭議，絲毫不畏懼、退縮，可愛的性格讓許多粉絲留言敲碗，「請問要當林郁婷的老婆哪邊排隊？」唐綺陽也在節目上直接問她，「郁婷，你有朋友嗎？還是只有運動的朋友？」有網友將這段談話PO出來，直說唐綺陽的問法非常高EQ，「這就是尊重，她甚至都沒提到男女，給對方空間又顧及觀眾想聽的內容，整個訪談過程，讓人覺得很舒服。」林郁婷則是將這題丟給教練，表示隊上成員要談戀愛，對象必須先過教練這關，曾自強搞笑說，「」最後唐綺陽不斷追問理想型，林郁婷才透露：「