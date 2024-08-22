李珠珢來台灣爆紅！名字一堆人唸錯　韓國啦啦隊10大女神名單整理

林郁婷有對象？唐綺陽「感情問法」粉絲抓1點狂讚：這就是尊重

記者李欣容／台北報導

▲唐綺陽（左1）在問林郁婷（中間）感情的時候，問法讓觀眾覺得很棒。（圖／翻攝自唐綺陽臉書）
▲唐綺陽（左1）在問林郁婷（中間）感情的時候，問法讓觀眾覺得很棒。（圖／翻攝自唐綺陽臉書）
「台灣拳后」林郁婷日前和教練曾自強登上節目《星時代調研所》，和「國師」唐綺陽分享拿下奧運金牌的心路歷程，挺過性別爭議風波，林郁婷冷靜又高EQ的人格特質，讓她圈粉無數，甚至很多人敲碗，「要當林郁婷老婆哪邊排隊？」唐綺陽也代替粉絲問林郁婷感情問題，而她的問法也讓觀眾大讚，「這就是尊重！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲林郁婷（中間）和教練曾自強上節目，曝光理想型。（圖／LINE TODAY提供）
▲林郁婷（中間）和教練曾自強上節目，曝光理想型。（圖／LINE TODAY提供）
林郁婷在擂台上的帥勁圈粉無數，尤其她面對性別爭議，絲毫不畏懼、退縮，可愛的性格讓許多粉絲留言敲碗，「請問要當林郁婷的老婆哪邊排隊？」唐綺陽也在節目上直接問她，「郁婷，你有朋友嗎？還是只有運動的朋友？」

有網友將這段談話PO出來，直說唐綺陽的問法非常高EQ，「這就是尊重，她甚至都沒提到男女，給對方空間又顧及觀眾想聽的內容，整個訪談過程，讓人覺得很舒服。」

林郁婷則是將這題丟給教練，表示隊上成員要談戀愛，對象必須先過教練這關，曾自強搞笑說，「先抽號碼牌，讓我面試一下，我要看上眼才能pass給她。」最後唐綺陽不斷追問理想型，林郁婷才透露：「要陽光、貼心，而且要有辦法跟教練好好相處。

想當老婆哪裡排隊！林郁婷「曝光理想型」教練曾自強：來我這抽籤

林郁婷突然大跳三振舞！戴拳擊手套扭來扭去　粉絲：可以免費看嗎

林郁婷一揮拳「1部位超白」！粉絲歪樓求保養秘訣　吸62萬人朝聖

林郁婷簽名會變「韓星簽售」！拳后售後服務畫面萌爆　粉絲被擊暈

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載