台灣東洋「早期乳癌治療」複方口服膠囊癌藥　今獲食藥署核發藥證

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台灣東洋藥品旗下5-Fu類、複方口服膠囊癌藥，今（22）日獲食藥署核可用於「具有高復發風險的荷爾蒙受體（HR）陽性和第二型人類上皮生長因子接受體（HER2）陰性乳癌之術後輔助化療」早期乳癌治療新適應症。這是該複方膠囊繼胃癌、胰臟癌、大腸癌、晚期非小細胞肺癌、膽道癌後的第6張藥證。台灣東洋表示，此次獲得新藥證的5-Fu類、複方口服膠囊癌藥，是自2010年從日本代理至今的化療藥物，由tegafur、gimeracil與oteracil等成分組成，透過不同機轉達到治療便利性，協助提升病人生活品質。該藥已被核准用於治療胃癌、胰臟癌、大腸癌、晚期非小細胞肺癌、膽道癌等適應症，如今取得治療早期乳癌新適應症後，可嘉惠每年約4000到5000名乳癌病患。總經理侯靜蘭表示，乳癌不但發生率高，也有年輕化趨勢。為提供醫病多元解決方案，積極針對荷爾蒙受體陽性乳癌、三陰性乳癌、三陽性乳癌、HER2陽性乳癌等四類乳癌領域充實藥物產品線。此次新增的早期乳癌適應症複方口服膠囊癌藥，將使台灣東洋在乳癌症治療領域，累計有化療藥物、特殊劑型化療藥物、荷爾蒙治療、標靶治療等4大類型、共8項藥品。侯靜蘭表示，台灣東洋是少數在全癌症領域經營超過20年的台灣藥廠，不斷為頭頸癌、乳癌、肺癌、胃癌、大腸直腸癌、軟組織肉瘤、多發性骨髓瘤等領域擴充產品線，也積極與醫療團隊展開在地臨床試驗、建立真實世界數據，未來會持續深化「授權引入國際新藥」、「外銷困難學名藥」以及「自製國產新藥」的三箭策略，為全球醫病提供更多元的醫療解決方案。