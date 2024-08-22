任天堂博物館還沒開！超級瑪利歐31冰淇淋「水管杯聖代」台灣先吃

日本任天堂公司（Nintendo）宣布，首座任天堂博物館將於10月2日在京都宇治開幕，台灣今（22）日先搶吃《超級瑪利歐》聯名31冰淇淋「水管杯聖代」，還有麝香葡萄雪酪口味的「無敵星」新口味、「路易吉洋樓」31造型冰淇淋蛋糕，還有問號磚塊的大尺寸野餐墊一次整理；Häagen-Dazs哈根達斯冰淇淋則在「3大超商都買10送10」。
日本任天堂公司（Nintendo）日前在線上直播記者會中宣布，首座任天堂博物館將於10月2日正式在京都府宇治市開幕，邀請傳奇設計師宮本茂（Shigeru Miyamoto），提前「開箱」博物館內部，曝光以《超級瑪利歐》問號磚塊圖像裝飾的建築屋頂，一共設計8種體驗區可以參與互動遊戲，並收藏限定週邊商品。
遊戲迷都陷入瘋狂！在任天堂博物館還沒開幕前，台灣31冰淇淋即日起至9月2日，搶先回歸去年⼤受好評的「超級瑪利歐」聯名冰淇淋，開吃超萌「水管杯聖代」，為小球冰淇淋撒上彩色巧克力米、還點綴磚塊巧克力，再裝飾上取得無敵星後、會閃閃發光的無敵瑪利歐造型小立牌！
更嗨的是，9月13日起還將販售「超級瑪利歐 雙球聖代」版本，把水管杯升級變大約1.3倍，可任選2球喜愛的小球冰淇淋，裝飾瑪利歐騎著耀西的小立牌， 搭配金幣、耀西蛋、及超級蘑菇等豐富道具巧克力。
今年還主打以葡萄雪酪與麝香葡萄雪酪，雙色葡萄打造的「無敵星」新口味，搭配點綴黃色星型糖果的純白奶香冰淇淋，就像吃了無敵星星般繽紛耀眼！而聯名活動限定的雙球杯則有紅、藍兩色，裝飾了瑪利歐角色們及經典道具；即日起購買「超級瑪利歐 雙球杯」，還會贈送一個「路易吉洋樓」的迷你資料夾，數量有限，售完為止。
還把《超級瑪利歐》問號磚塊變成可裝入任選8球冰淇淋口味的專屬盒，附上道具和主要角色設計的原創杯，還附贈一塊大尺寸的問號磚塊野餐墊，拿去露營也超搶眼。另有4球、6球、8球、12球外帶百變彩盒，也全新聯名《超級瑪利歐》限定設計。去年受到歡迎的「超級瑪利歐6色調色盤 冰淇淋蛋糕」，也期間限定升級回歸，還增加了可自由裝飾的奇諾比奧、碧姬及黛西小立牌。
而以任天堂6月最新發售的Nintendo Switch遊戲軟體《路易吉洋樓2 HD》，也化作這次聯名31造型冰淇淋蛋糕的主題，蛋糕上有著膽小路易吉和鬼怪們的小立牌、害羞幽靈的巧克力、怪異的綠色蘋果醬，甚至還有可以貼在背景紙卡上的夜光貼紙，實在太逗趣了。
而處暑節氣還可開吃Häagen-Dazs哈根達斯年度超狂寵愛優惠活動，統一超商7-11、全家便利商店、Hi-Life萊爾富3大超商，即日起到9月3日「哈根達斯買10送10」，手刀囤貨還有品牌手提保冰桶、摺疊收納箱、挖冰杓等加碼好禮可以拿，最完整攻略一篇看懂！
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遊戲迷都陷入瘋狂！在任天堂博物館還沒開幕前，台灣31冰淇淋即日起至9月2日，搶先回歸去年⼤受好評的「超級瑪利歐」聯名冰淇淋，開吃超萌「水管杯聖代」，為小球冰淇淋撒上彩色巧克力米、還點綴磚塊巧克力，再裝飾上取得無敵星後、會閃閃發光的無敵瑪利歐造型小立牌！
更嗨的是，9月13日起還將販售「超級瑪利歐 雙球聖代」版本，把水管杯升級變大約1.3倍，可任選2球喜愛的小球冰淇淋，裝飾瑪利歐騎著耀西的小立牌， 搭配金幣、耀西蛋、及超級蘑菇等豐富道具巧克力。
今年還主打以葡萄雪酪與麝香葡萄雪酪，雙色葡萄打造的「無敵星」新口味，搭配點綴黃色星型糖果的純白奶香冰淇淋，就像吃了無敵星星般繽紛耀眼！而聯名活動限定的雙球杯則有紅、藍兩色，裝飾了瑪利歐角色們及經典道具；即日起購買「超級瑪利歐 雙球杯」，還會贈送一個「路易吉洋樓」的迷你資料夾，數量有限，售完為止。
還把《超級瑪利歐》問號磚塊變成可裝入任選8球冰淇淋口味的專屬盒，附上道具和主要角色設計的原創杯，還附贈一塊大尺寸的問號磚塊野餐墊，拿去露營也超搶眼。另有4球、6球、8球、12球外帶百變彩盒，也全新聯名《超級瑪利歐》限定設計。去年受到歡迎的「超級瑪利歐6色調色盤 冰淇淋蛋糕」，也期間限定升級回歸，還增加了可自由裝飾的奇諾比奧、碧姬及黛西小立牌。
而以任天堂6月最新發售的Nintendo Switch遊戲軟體《路易吉洋樓2 HD》，也化作這次聯名31造型冰淇淋蛋糕的主題，蛋糕上有著膽小路易吉和鬼怪們的小立牌、害羞幽靈的巧克力、怪異的綠色蘋果醬，甚至還有可以貼在背景紙卡上的夜光貼紙，實在太逗趣了。
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