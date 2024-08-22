陳佩琪認賞1.2億豪宅！行情、帶看規矩曝光　專家：自備款要7千萬

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▲陳佩琪賞的「元利群英」豪宅，目前有4戶在售屋網上公開銷售。（圖／翻攝樂居網）

民眾黨主席柯文哲夫人、台北市立聯合醫院醫師陳佩琪繼自爆用兒子人頭開公司後，再被民眾黨前新竹市黨部主委林冠年爆料，看了中正區一戶要價1.2億元的豪宅，她也認了有看「約略這價位的房子」。房仲群組瘋傳，陳佩琪不只看1戶，而是總共看了3戶，買房動機強烈。專家說明豪宅行情與帶看規矩，直言若真的買下，自備款得準備最少7000萬元。陳珮琪看的中正區億級豪宅，被爆是屋齡已18年的中古豪宅「元利群英」，總戶數只有28戶，近年沒有成交紀錄，扣除特殊交易，實價揭露唯二交易都在2006年，總價在1.06億~1.7億間，扣除車位單價最高是每坪142.4萬元。目前在售屋網上，至少有4戶公開銷售，開價在1.26億~1.43億元。住展雜誌發言人陳炳辰告訴《NOWnews今日新聞》說，物件就在開南高中斜對面，附近行政院、外交部領事事務局等行政機關多，也近台大醫院、成功高中、台北車站，政治氛圍濃厚，也有文教、商業等綜合機能與交通便利性，符合政治人物的理想居住區域條件，不過區域沒有太多新豪宅案，周邊豪宅單價落在每坪110萬~130萬元，120萬會是均價。在豪宅帶看部分，陳炳辰表示，豪宅管理上相對嚴謹，因此房仲帶看規矩也較嚴格，事先申請、實名登記是基本，一線豪宅可能會要求掌握賞屋者的個人資料背景，有的為免影響住戶使用電梯，或許還有訪客通道，要求住戶推薦才能看房也是有可能的。陳炳辰分享，豪宅社區共同意識高，像帝寶曾出現法拍情況，有住戶認為會讓整體社區價值落漆，考量集資或找具財力的高資產族來買，就怕影響房價。此外，陳炳辰也指出，豪宅只能貸款4成，若陳珮琪真買了該戶1.2億豪宅，自備款至少準備要7000萬元。至於陳佩琪臉書提及換房鎖定臨沂街，原因是「因為人家說臨沂街街圖像八卦陣，記者會迷路，我們會較安全自由」。陳炳辰笑說，沒聽過此說法，但認為當街廓不至於走不出來，若有此需求，反倒推薦可考慮買在林森商圈，「那才更像八卦陣，每次去都走不出來」。