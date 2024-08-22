陳佩琪遭爆有金主陪看中正區億級豪宅　全聯回應：和柯文哲沒互動

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▲陳佩琪近期有換屋計畫，房仲群爆她前後看了3戶億級豪宅，正是中正區濟南路上的「元利群英」，鎢鋼大王廖萬隆是住戶。（圖／翻攝Google Map）

民眾黨主席柯文哲夫人、台北市立聯合醫院醫師陳佩琪遭爆看中正區1.2億豪宅引發討論，有名嘴加碼爆料「有金主陪看」。陳佩琪雖然在臉書發文，認了有看「約略這價位的房子」，但強調「沒見名嘴口中的大老闆林敏雄」。被影射董事長林敏雄是金主，全聯稍早也回應了，澄清是不實謠言，和柯文哲沒有互動。陳珮琪看的中正區億級豪宅，被爆是屋齡已18年的中古豪宅「元利群英」，總戶數只有28戶，近年沒有成交紀錄，扣除特殊交易，實價揭露唯二交易都在2006年，總價在1.06億~1.7億間，扣除車位單價最高是每坪142.4萬元。目前在售屋網上，至少有4戶公開銷售，開價在1.26億~1.43億元。全聯稍早發聲明，強調「」。全聯聲明指出，期盼外界勿任意散布不實謠言，停止惡意影射傷害商譽與權益。