陳佩琪遭爆有金主陪看中正區億級豪宅　全聯回應：和柯文哲沒互動

民眾黨主席柯文哲夫人、台北市立聯合醫院醫師陳佩琪遭爆看中正區1.2億豪宅引發討論，有名嘴加碼爆料「有金主陪看」。陳佩琪雖然在臉書發文，認了有看「約略這價位的房子」，但強調「沒見名嘴口中的大老闆林敏雄」。被影射董事長林敏雄是金主，全聯稍早也回應了，澄清是不實謠言，和柯文哲沒有互動。
陳珮琪看的中正區億級豪宅，被爆是屋齡已18年的中古豪宅「元利群英」，總戶數只有28戶，近年沒有成交紀錄，扣除特殊交易，實價揭露唯二交易都在2006年，總價在1.06億~1.7億間，扣除車位單價最高是每坪142.4萬元。目前在售屋網上，至少有4戶公開銷售，開價在1.26億~1.43億元。
全聯稍早發聲明，強調「關於名嘴與媒體報導陳佩琪女士至元利群英看房，且惡意延伸指稱本公司是金主，影射元利建設與北市前市長柯文哲互動，本公司特此澄清」。
全聯聲明指出，元利群英建案於2006年完工、2007年完銷，元利建設即已無任何產權。期盼外界勿任意散布不實謠言，停止惡意影射傷害商譽與權益。
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全聯稍早發聲明，強調「關於名嘴與媒體報導陳佩琪女士至元利群英看房，且惡意延伸指稱本公司是金主，影射元利建設與北市前市長柯文哲互動，本公司特此澄清」。
全聯聲明指出，元利群英建案於2006年完工、2007年完銷，元利建設即已無任何產權。期盼外界勿任意散布不實謠言，停止惡意影射傷害商譽與權益。