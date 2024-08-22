路跑／西螺七崁路跑來了！免報名費再加送好禮　明開搶2400個名額

西螺七崁路跑來了！「2024西螺七崁路跑」活動將於10月6日登場，結合西螺七崁在地武術文化活動，推廣運動、推動觀光以「跑趣三崁GOGOGO」為主題。重要的是，該活動不僅免報名費，還會有豐富的完賽禮，去年開放報名10分鐘即額滿。為求報名公平起見，今年賽事報名將在明（23）日中午12點準時開放，共只有2400個名額。
全程免費還送禮 明中午開放報名
雲林縣政府在今（22）日舉辦宣傳記者會，縣長張麗善也出席，表示雲林縣重視體育發展，關心縣民身心健康，並藉由舉辦各項體育活動，鼓勵大家多到戶外運動。今年的西螺七崁路跑活動已進入第三屆，繼續延續頭崁、二崁路跑的精神。
今年的路跑活動主題為「跑趣三崁GOGOGO」，將包括二崙犁份莊、田尾及湳仔三個部落。在組別部分，則分為親子可一起參加的4k休閒組、自我挑戰的9K挑戰組、專業的21K 半馬組，三個組別總計共2400個名額，8月23日中午12點開放報名，活動全程都免費。
完賽禮有在地生產的運動毛巾、環保提袋、完賽獎牌、西螺名產醬油禮盒、還有全國獨一無二的三崁龍珠「犀牛望月」造型，連續參加7年即可蒐集到代表七崁的七龍珠，熱愛跑步的朋友們千萬不要錯過。
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雲林縣政府在今（22）日舉辦宣傳記者會，縣長張麗善也出席，表示雲林縣重視體育發展，關心縣民身心健康，並藉由舉辦各項體育活動，鼓勵大家多到戶外運動。今年的西螺七崁路跑活動已進入第三屆，繼續延續頭崁、二崁路跑的精神。
今年的路跑活動主題為「跑趣三崁GOGOGO」，將包括二崙犁份莊、田尾及湳仔三個部落。在組別部分，則分為親子可一起參加的4k休閒組、自我挑戰的9K挑戰組、專業的21K 半馬組，三個組別總計共2400個名額，8月23日中午12點開放報名，活動全程都免費。
完賽禮有在地生產的運動毛巾、環保提袋、完賽獎牌、西螺名產醬油禮盒、還有全國獨一無二的三崁龍珠「犀牛望月」造型，連續參加7年即可蒐集到代表七崁的七龍珠，熱愛跑步的朋友們千萬不要錯過。