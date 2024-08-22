路跑／西螺七崁路跑來了！免報名費再加送好禮　明開搶2400個名額

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▲報名參加西螺七崁路跑，參賽者不僅費用全免，還贈送運動毛巾、環保提袋、獎牌、西螺名產醬油禮盒以及犀牛望月造型的三崁龍珠等好禮。（圖／翻攝自張麗善粉專）

▲全國獨一無二的三崁龍珠「犀牛望月」造型，連續參加7年即可蒐集到代表七崁的七龍珠。（圖／翻攝自雲林縣政府粉專）

西螺七崁路跑來了！「2024西螺七崁路跑」活動將於10月6日登場，結合西螺七崁在地武術文化活動，推廣運動、推動觀光以「跑趣三崁GOGOGO」為主題。重要的是，雲林縣政府在今（22）日舉辦宣傳記者會，縣長張麗善也出席，表示雲林縣重視體育發展，關心縣民身心健康，並藉由舉辦各項體育活動，鼓勵大家多到戶外運動。今年的西螺七崁路跑活動已進入第三屆，繼續延續頭崁、二崁路跑的精神。，三個組別總計共2400個名額，8月23日中午12點開放報名，活動全程都免費。，熱愛跑步的朋友們千萬不要錯過。