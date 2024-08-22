賈永婕任台北101董事長　官方34字回應：感謝各界關心與支持

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台北101在健康綠建築方向上不留餘力，除了是台灣碳權先鋒，更是全球十大超高建築中，唯一同時擁有「LEED和WELL」雙白金認證的建築。（圖／記者陳韋帆攝）

藝人賈永婕接任台北101董座，她稍早在臉書發文，「人生下半場預備備，迎接新挑戰」，對此，台北101官方也針對此事回覆，「感謝各界關心與支持，台北 101公司有關董事會改組之事 ，靜候上級相關單位正式通知 。」賈永婕在疫情期間募捐「救命神器」高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），全台走透透不留遺力，良好的形象也讓她在全台迅速竄紅，獲得防疫女神稱號。台北101 2020年就成為台灣ESG先鋒，101就將停車場led燈具全面汰換，取得全台首例「微型碳權」；2023年還成為全球十大超高建築中，唯一同時擁有「LEED和WELL」雙白金認證的建築。ESG的建物規劃，除了減碳，還有環境與人的影響；而LEED，則是強調對環境友善；WELL認證，則強調建物對人的身心健康影響。台北101採用醫療等級的空氣淨化系統、使用高品質生飲水系統、優化自然採光環境與熱舒適度，以及藉由打造垂直社區，營造位在35樓的 SKY PARK空間推廣運動、健康生活並進而促進租戶間的互動。