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賈永婕任台北101董事長　官方34字回應：感謝各界關心與支持

記者陳韋帆／綜合報導

▲台北101董事會改組，宣布賈永婕擔任新任董事長，台北101以34字感謝各界關心與支持。（合成圖／記者陳韋帆攝；翻攝臉書賈永婕的跑跳人生）
▲台北101董事會改組，宣布賈永婕擔任新任董事長，台北101以34字感謝各界關心與支持。（合成圖／記者陳韋帆攝；翻攝臉書賈永婕的跑跳人生）
藝人賈永婕接任台北101董座，她稍早在臉書發文，「人生下半場預備備，迎接新挑戰」，對此，台北101官方也針對此事回覆，「感謝各界關心與支持，台北 101公司有關董事會改組之事 ，靜候上級相關單位正式通知 。」

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賈永婕在疫情期間募捐「救命神器」高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），全台走透透不留遺力，良好的形象也讓她在全台迅速竄紅，獲得防疫女神稱號。

▲台北101,101。（圖／記者陳韋帆攝）
▲台北101在健康綠建築方向上不留餘力，除了是台灣碳權先鋒，更是全球十大超高建築中，唯一同時擁有「LEED和WELL」雙白金認證的建築。（圖／記者陳韋帆攝）
台北101  2020年就成為台灣ESG先鋒，101就將停車場led燈具全面汰換，取得全台首例「微型碳權」；2023年還成為全球十大超高建築中，唯一同時擁有「LEED和WELL」雙白金認證的建築。

ESG的建物規劃，除了減碳，還有環境與人的影響；而LEED，則是強調對環境友善；WELL認證，則強調建物對人的身心健康影響。

台北101採用醫療等級的空氣淨化系統、使用高品質生飲水系統、優化自然採光環境與熱舒適度，以及藉由打造垂直社區，營造位在35樓的 SKY PARK空間推廣運動、健康生活並進而促進租戶間的互動。

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