賈永婕生意頭腦靠他養成！10年前上《康熙來了》曝理想被小S吐槽

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▲賈永婕會成立婚紗品牌，全是因為老公覺得這行業她能做。（圖／翻攝自YouTube《我愛貓大》）

▲賈永婕將接任台北101董事長一職。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

▲賈永婕小檔案。（圖／NOWnews社群中心製圖）

50歲女星賈永婕2002年和德杰集團董事長王明德之子王兆杰結婚，婚後育有2女1子，，過往經歷也被翻出，除了是公益女神之外，賈永婕曾斥資千萬創立婚紗品牌，10年前她就在節目《康熙來了》聊起創業經歷，提及剛結婚時正準備拍婚紗，老公看了婚紗店，就脫口，「這行業妳可以做。」沒想到就這樣成立了婚紗公司到現在。賈永婕曾在節目《康熙來了》提及，剛結婚時和老公準備拍婚紗照，她正在化妝，老公就東張西望，還問工作人員許多問題，然後告訴她，「這行業應該是妳可以做的。」後來她真的找了1、2個夥伴做前置作業，不過剛起步並沒有想像中順利，賈永婕吐槽老公很機車，常常會出張嘴，要她提案、SOP，但她根本聽不懂，還心想，「是在鬧我嗎？」當她提出想做高價位、品質好的路線，老公卻回她，「憑什麼？」即便如此，但老公仍相信她能做到。主持人蔡康永好奇問，「所以不管妳老公說什麼，妳都會認為那個是妳要做的嗎？」賈永婕想了想說不知道，小S吐槽，「說穿了，妳老公叫妳幹嘛就幹嘛欸。」讓賈永婕哭笑不得，但也無法反駁，雖然是聽老公的話，但賈永婕也真的成功了，婚紗店至今都還在經營，也已經20個年頭。賈永婕出道以來演過戲劇，也主持過節目，2002年時在一場主持活動中重逢高中學長王兆杰，與對方交往3個月就到拉斯維加斯閃婚，並在同年底生下寶貝女兒。雖然王兆杰身價破百億，超級有錢，但賈永婕卻不願當少奶奶，在淡出螢光幕後斥資千萬打造300坪的婚紗攝影棚，砸下重本投資，並在2年後成功回本，非常有商業頭腦。賈永婕小檔案暱 稱：三鐵辣媽、防疫女神生 日：1974年7月21日（50歲）學 歷：英國科芬特里大學傳播學系配 偶：王兆杰（2002年結婚）兒 女：二女一子出道日：2000年出道作：吉祥如意年年來（電視劇）知名事蹟：2022年5月成立慈善協會、投入公益、捐醫療器材，獲封「防疫女神」2023年2月傳出被賴清德找來當副總統2023年3月看BLACKPINK高雄演唱會，站搖滾區第一排擋住後方視線2024年8月接任台北101董事長