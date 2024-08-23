45年天津大飯店易主！買家砸4.1億用途曝　專家：進可攻、退可守

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台北市中山區45年老飯店「天津大飯店」易主！買家為不動產租賃公司「吉緻生活」，耗資4.1億買下，將持續做為旅館經營，預計在今年Q4重新開幕。專家指出，「以投資角度而言，收購老飯店既可持續營運收租，也可等待危老改建，進可攻、退可守，不少開發商紛紛投入搶食大餅。」「天津大飯店」位於中山區天津路上，地坪68.9坪、坪590坪，屋齡45年，此次以4.1億成交，其中，土地約3.9億、建物約1,726萬。台灣房屋中山民生加盟店店東蕭佑寯表示，「天津大飯店」附近旅店業林立，具觀光群聚效果，且鄰近捷運中山站，土地為商四角地，容積率800%，其珍貴性極高，現階段仍繼續經營旅館，同時可整合周邊基地，擴大面積以做都更危老改建。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，旅館受到疫情重創，不不少開發商及飯店業主皆投入改建風潮，統計2019~2022年，台北市共21間飯店重建案，如「六福客棧」、「台北國賓」、「西華」、「首都大飯店小巨蛋館」、「神旺」等，足見精華區老飯店土地價值遠勝建物主體。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，老飯店重建，通常有四大種類，包括「飯店、商場、商辦、豪宅」，申請重建等照期間，持續營運還能有房租可收，自然成為開發商們的香餑餑。第一建經研究中心副理張菱育指出，後疫情時代，許多人偏好出國旅遊，導致今年的國旅人潮走緩，甚至台灣10大飯店中有8佳營收比2023年還低，部分中小型旅館或老舊飯店也都受到影響，有些老飯店、旅店乾脆求售或都更，開發商也趁此時機整棟購入，將老建築重新改建活化利用。