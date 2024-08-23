茶之魔手今開喝買一送一！國宴珍珠奶茶買3送1　星巴克也買一送一

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▲茶之魔手促銷優惠一個月，今台南安中創始總店下殺「純茶買一送一」、「國宴珍珠奶茶買3送1」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲星巴克外送「買一送一」！門市「第二杯半價」有星冰樂。（圖／記者蕭涵云攝）

咖啡、手搖飲料控出發了！南霸天茶之魔手今（23）日一日限定在安中創始總店祭出「純茶買一送一」、「國宴珍珠奶茶買3送1」優惠，慶祝台南建城400年、茶魔成立31週年，8月24日至9月24日繼續喝「純茶買2送1」及「國宴珍奶買3送1」。星巴克也有美式、那堤外送「買一送一」，門市則是「第二杯半價」有星冰樂划算喝。台南安南區發跡的手搖飲南霸天而且優惠活動飲品不限制飲品品項、容量、糖冰都需要相同。迎接台南建城400年、茶魔成立31週年聯合生日慶，大方促銷優惠長達一個月，台南人好幸福啊。星巴克（兩杯優惠價125元）（兩杯優惠價150元）（兩杯優惠價160元），通通百元有找搶喝一波。星巴克門市也有優惠，提醒大家，單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。