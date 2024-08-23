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茶之魔手今開喝買一送一！國宴珍珠奶茶買3送1　星巴克也買一送一

記者蕭涵云/綜合報導

▲茶之魔手今安中創始總店「純茶買一送一、國宴珍珠奶茶買3送1」優惠，8月24日至9月24日喝純茶買2送1、國宴珍奶買3送1。星巴克也有美式、那堤外送「買一送一」，門市「第二杯半價」有星冰樂。（圖／記者蕭涵云攝）
▲茶之魔手今安中創始總店「純茶買一送一、國宴珍珠奶茶買3送1」優惠，8月24日至9月24日喝純茶買2送1、國宴珍奶買3送1。星巴克也有美式、那堤外送「買一送一」，門市「第二杯半價」有星冰樂。（圖／記者蕭涵云攝）
咖啡、手搖飲料控出發了！南霸天茶之魔手今（23）日一日限定在安中創始總店祭出「純茶買一送一」、「國宴珍珠奶茶買3送1」優惠，慶祝台南建城400年、茶魔成立31週年，8月24日至9月24日繼續喝「純茶買2送1」及「國宴珍奶買3送1」。星巴克也有美式、那堤外送「買一送一」，門市則是「第二杯半價」有星冰樂划算喝。

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📌茶之魔手買一送一！國宴珍珠奶茶「買3送1」
台南安南區發跡的手搖飲南霸天「茶之魔手」，今8月23日一日限定在安中創始總店祭出「純茶買一送一」、「國宴珍珠奶茶買3送1」，8月24日至9月24日則繼續喝「純茶買2送1」及「國宴珍珠奶茶買3送1」優惠​​​​​​。

而且優惠活動飲品不限制飲品品項、容量、糖冰都需要相同。迎接台南建城400年、茶魔成立31週年聯合生日慶，大方促銷優惠長達一個月，台南人好幸福啊。

▲手搖飲南霸天「茶之魔手」台北慶城店今開幕直擊，有忠實鐵粉一次爆買16杯手搖飲料，其中人氣最夯的就是山楂烏龍。台北慶城門市PLUS店專屬菜單價目表曝光，台北只賣大杯且「貴5元」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲茶之魔手促銷優惠一個月，今台南安中創始總店下殺「純茶買一送一」、「國宴珍珠奶茶買3送1」。（圖／記者蕭涵云攝）
📌星巴克外送「買一送一」！門市「第二杯半價」有星冰樂
星巴克即日起至9月6日每週三至五，使用foodomo外送爽喝指定飲品「買一送一」好友分享！特大杯美式一杯63元（兩杯優惠價125元）、那堤一杯才75元（兩杯優惠價150元）、經典紅茶那堤一杯只要80元（兩杯優惠價160元），通通百元有找搶喝一波。

星巴克門市也有優惠，8月23日至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上冰熱/口味皆一致的飲料，即享「第二杯半價」優惠，星冰樂、星沁爽都在優惠陣容裡可以划算開喝。提醒大家，單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲週一開工上班不憂鬱，星巴克咖啡「第2杯折100元」優惠今起連喝2天，最便宜美式一杯60元、星冰樂一杯只要65元；cama café會員年中慶寄杯活動最高「打85折優惠」一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克外送「買一送一」！門市「第二杯半價」有星冰樂。（圖／記者蕭涵云攝）

星巴克「買一送一」美式那堤半價！今起星冰樂「第2杯半價」喝2天

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