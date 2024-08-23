Aaron Judge轟不停！連3天開轟炸裂　有望締洋基1史無前例神紀錄

MLB美國職棒紐約洋基當家重砲「法官」Aaron Judge近期手感相當火熱，賽前已經連續2戰開轟，今（23）日面對守護者更是再接再厲敲出本季第48轟，連續3天炸裂，且近7戰敲出6轟，Judge如今距離再度達成單季60支全壘打的壯舉，僅剩下12轟，也相當有望能締造洋基隊史1史無前例的超神紀錄，那就是2度繳出單季60轟以上的恐怖成績。
Judgeh此戰4局下再度開砲 個人連續3天炸裂
本場比賽Aaron Judge首打席敲出右外野飛球遭到接殺，4局下第2打席Judge仍舊面對守護者先發Gavin Williams，他則是逮中一顆偏低的變速球，一棒將球扛出右外野大牆，個人本季第48轟出爐，也是Judge近7戰敲出的第6轟，而這支全壘打也是法官本場比賽的唯一1支安打。
Judge將挑戰2度單季60轟 有望成洋基隊史第1人
Aaron Judge目前正朝著再度締造單季60轟的里程碑邁進，過去他曾在2022年締造單季62轟的美聯單季全壘打紀錄，該年他也順利收下生涯首座美聯MVP。而洋基隊史至今則是尚未有球員，能夠生涯2度締造單季60轟的壯舉，Judge如今相當有機會能成為隊史第1人。
「如果全壘打能替我帶來冠軍戒指，並在季後賽獲得很多樂趣的話，那肯定非常酷。我每天只是盡自己所能地幫助球隊贏球，尤其近期對上守護者隊的比賽，因為我們很有可能會在季後賽上碰頭。」Aaron Judge賽後受訪時表示。
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本場比賽Aaron Judge首打席敲出右外野飛球遭到接殺，4局下第2打席Judge仍舊面對守護者先發Gavin Williams，他則是逮中一顆偏低的變速球，一棒將球扛出右外野大牆，個人本季第48轟出爐，也是Judge近7戰敲出的第6轟，而這支全壘打也是法官本場比賽的唯一1支安打。
Judge將挑戰2度單季60轟 有望成洋基隊史第1人
Aaron Judge目前正朝著再度締造單季60轟的里程碑邁進，過去他曾在2022年締造單季62轟的美聯單季全壘打紀錄，該年他也順利收下生涯首座美聯MVP。而洋基隊史至今則是尚未有球員，能夠生涯2度締造單季60轟的壯舉，Judge如今相當有機會能成為隊史第1人。
「如果全壘打能替我帶來冠軍戒指，並在季後賽獲得很多樂趣的話，那肯定非常酷。我每天只是盡自己所能地幫助球隊贏球，尤其近期對上守護者隊的比賽，因為我們很有可能會在季後賽上碰頭。」Aaron Judge賽後受訪時表示。