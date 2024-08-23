銀行鬧錢荒！富邦人壽重啟房貸、最低2.35%　3壽險房貸利率一次看

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▲國泰、新光及富邦人壽房貸方案利率與條件一覽。（圖／記者徐銘穗製表）

銀行近期受「放款天條」限制，不動產放款水位快要滿了，近期購屋族發現辦房貸不是要排隊等很久，就是利率變得超高，引發房貸焦慮。在此房貸限貸之亂下，購屋族找解方，轉向不受「放款天條」限制的農漁會辦房貸，如今又多了新選擇，停辦房貸業務近4年的富邦人壽，已重返房貸市場，利率最低2.35%，可貸20年。《NOWnews今日新聞》整理國泰人壽、新光人壽與富邦人壽房貸專案利率與條件，帶讀者一文掌握。富邦人壽2020年9月宣布停辦房貸業務，如今在銀行鬧錢荒，引發房貸焦慮時刻，7月1日起恢復受理房貸。記者實際上富邦人壽官網查詢，有3房貸專案，其中，加上各相關費用（開辦費2000元、估價費3000~4500元）後，總費用年百分率2.38~3.59%。新光人壽也有多項房貸專案，其中，可貸20年，不過，想拿最低2.28%需綁約，加上各相關費用（帳管費3500元）後，總費用年百分率2.3%~3.4%。而國泰人壽也有多項房貸專案，其中，即日起受理至年底或專案額度用罄為止，新件免收帳管費，如為年繳化保費50萬以上保戶和菁英人士(牙、中)醫師、律師、會計師、建築師、引水人、保險精算師)，壽險業的房貸有水位限制嗎？根據《保險法》第146-3條規定，保險公司的放款總額不得超過該保險業資金35%，而且相關徵信、核貸、覆審等作業，也都要遵守央行信用管制及金管會相關規定。對於目前銀行限貸的窘境，多了壽險業者可申辦房貸，房貸焦慮者嘆說：「沒魚蝦也好。」也有網友笑說：「保單賺太多了，滿手都是錢，出來搞房貸啦！」只是，找壽險業辦房貸容易嗎？過來人透露「之前問過壽險房貸利率的確低，但無法貸到八成，而且鑑價相當保守」、「剛剛問了，現在送件跟銀行一樣要排隊」，更有人直言壽險業者「當然是出來趁火打劫啊，又不是做慈善的」。