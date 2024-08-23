日本夏季甲子園！京都國際2:1險勝關東第一奪冠　創史上首見紀錄

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▲2024夏季甲子園（日本全國高中棒球錦標賽）將在23日迎來最後的冠軍決賽，今年大批傳統球隊提前出局，導致冠軍戰的組合將是全新的面孔，由來自京都的京都國際高校出戰東京代表關東第一高校。（圖／京都國際高校臉書）

▲2024夏季甲子園冠軍戰，京都國際高校出戰東京代表關東第一高校。（圖／京都國際高校臉書）

▲日本夏季甲子園！京都國際2:1險勝關東第一奪冠。（圖／美聯社／達志影像）

京都國際辦到了！被稱為「日本夏季甲子園」的日本全國高等學校棒球錦標賽於今(23)日在板甲子園球場上演冠軍賽，中崎 琉生主投9局無失分，被打4安打5三振，而關東第一高校由畠中鉄心先發，他主投6局無失分，坂井遼後援3局也完美封鎖。，京都國際在10局上由第二任投手西村一毅敲安後，金本 祐伍選到保送破蛋，加上三谷誠彌右外野高飛犧牲打，一口氣打回2分。西村一毅後援遇到關東第一打線，堀江 泰祈代打敲出內野滾地球取分，但最後坂本 慎太郎被再見三振出局，也幫京都國際奪冠2003年的常總學院，也是創下此紀錄，而京都國際高校總教練小牧憲繼表示，學校去年秋季開始就沒有在對外比賽中開轟。