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日本夏季甲子園！京都國際2:1險勝關東第一奪冠　創史上首見紀錄

記者吳政紘/綜合報導

▲日本夏季甲子園！京都國際2:1險勝關東第一奪冠，京都府睽違68年再度站上全國頂點。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本夏季甲子園！京都國際2:1險勝關東第一奪冠，京都府睽違68年再度站上全國頂點。（圖／美聯社／達志影像）
京都國際辦到了！被稱為「日本夏季甲子園」的日本全國高等學校棒球錦標賽於今(23)日在板甲子園球場上演冠軍賽，韓國色彩濃厚的京都國際高校出戰關東第一高校，結果京都國際在延長賽以「突破僵局」的方式以2:1險勝關東第一高校，創下甲子園紀錄，這也是隊史首座甲子園冠軍，京都國際也是甲子園繼1956年的平安高校（龍谷大平安）以來，京都府睽違68年再度拿下甲子園冠軍榮耀。京都國際在這次甲子園大會沒有開轟，也成為另類紀錄。

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京都國際高校有韓國校歌　棒球風氣興盛

京都上次有球隊打進甲子園決賽，已經是2005年的京都外大西高校，睽違19年後，再度有球隊打進冠軍賽，而這也是東京出身高校，首度跟京都學校在甲子園決賽碰頭。

這場比賽都是由首度打進決賽的學校對決，兩隊形成投手戰，京都國際王牌中崎 琉生主投9局無失分，被打4安打5三振，而關東第一高校由畠中鉄心先發，他主投6局無失分，坂井遼後援3局也完美封鎖。

不過甲子園史上第一次在冠軍賽出現「突破僵局」制，京都國際在10局上由第二任投手西村一毅敲安後，金本 祐伍選到保送破蛋，加上三谷誠彌右外野高飛犧牲打，一口氣打回2分。

西村一毅後援遇到關東第一打線，堀江 泰祈代打敲出內野滾地球取分，但最後坂本 慎太郎被再見三振出局，也幫京都國際奪冠

而這場比賽結束後，京都國際也唱起韓國校歌，主因為學校前身為，爲了在日韓國生所設立的學校，因此韓文校歌也在甲子園球場播放。

京都國際是甲子園睽違21年，再度有學校，從預賽到冠軍賽都沒有開轟奪冠紀錄，2003年的常總學院，也是創下此紀錄，而京都國際高校總教練小牧憲繼表示，學校去年秋季開始就沒有在對外比賽中開轟。


▲2024夏季甲子園（日本全國高中棒球錦標賽）將在23日迎來最後的冠軍決賽，今年大批傳統球隊提前出局，導致冠軍戰的組合將是全新的面孔，由來自京都的京都國際高校出戰東京代表關東第一高校。（圖／京都國際高校臉書）
▲2024夏季甲子園（日本全國高中棒球錦標賽）將在23日迎來最後的冠軍決賽，今年大批傳統球隊提前出局，導致冠軍戰的組合將是全新的面孔，由來自京都的京都國際高校出戰東京代表關東第一高校。（圖／京都國際高校臉書）
▲2024夏季甲子園冠軍戰，由來自京都的京都國際高校出戰東京代表關東第一高校。（圖／京都國際高校臉書）
▲2024夏季甲子園冠軍戰，京都國際高校出戰東京代表關東第一高校。（圖／京都國際高校臉書）
▲日本夏季甲子園！京都國際2:1險勝關東第一奪冠。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本夏季甲子園！京都國際2:1險勝關東第一奪冠。（圖／美聯社／達志影像）

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