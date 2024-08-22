甲子園唱起「韓文」校歌引發熱議？京都國際高校挑戰隊史首座冠軍

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▲2024夏季甲子園冠軍戰，由來自京都的京都國際高校出戰東京代表關東第一高校。（圖／京都國際高校臉書）

▲來自京都的京都國際高校，是一所日韓文化聚集的學校。（圖／京都國際高校臉書）

2024夏季甲子園（日本全國高中棒球錦標賽）將在23日迎來最後的冠軍決賽，今年大批傳統球隊提前出局，導致冠軍戰的組合將是全新的面孔，京都國際高校前身是1947年開辦的京都朝鮮中學，根據日本媒體報導，京都國際高校每個年級的學生人數約45人。設有學生宿舍，也招收 全國各地的學生和國際學生，而根據2021年3月的畢業調查，學校有131名學生，其中93名是日本人， 37名是居住在日本的韓國人。其中有40 名日本學生是棒球隊的成員，幾乎是一半的數量。這間學校與韓國的淵源也不僅於此，在今年年初，韓國職棒（KBO)起亞虎球團領隊沈哉學在到訪日本時，偶然聽聞京都國際高校的情況，當時這支高中球隊沒有合適的練習球，只能回收損壞的球進行訓練，因此沈哉學領隊便捐贈了1000顆棒球給京都國際高校，使他們能夠有更好的球具能夠使用。