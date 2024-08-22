甲子園唱起「韓文」校歌引發熱議？京都國際高校挑戰隊史首座冠軍

2024夏季甲子園（日本全國高中棒球錦標賽）將在23日迎來最後的冠軍決賽，今年大批傳統球隊提前出局，導致冠軍戰的組合將是全新的面孔，由來自京都的京都國際高校出戰東京代表關東第一高校，這兩支都是校史首次打進冠軍戰，首度爭奪冠軍頭銜的學校。不過京都國際高校出場時所演奏的校歌，竟然是用韓文歌詞，也因此成為熱門話題，而這所學校也跟韓國有很多淵源，還獲得韓國起亞（KIA)企業贊助1000顆練習球，如今打出佳績，也算是有所回報。
京都國際高校 歌詞遭到熱議
京都國際高校前身是1947年開辦的京都朝鮮中學，是一間由在日韓國人為推廣民族教育而自發集資創辦的學校，他們在1958年先獲得南韓承認、2003年則取得日本認證成為正式學校，所以校歌才會是用韓文歌詞打造。
京都國際高校，入學學生畢業要會三種語言，韓文、日文跟英文，可說是真正實踐「多語言」的高中，並在近年來，不少球員都進入職棒發展，如：中川勇斗、曾根海成等，其中也有機會畢業後到日本、韓國的大學就讀。
根據日本媒體報導，京都國際高校每個年級的學生人數約45人。設有學生宿舍，也招收 全國各地的學生和國際學生，而根據2021年3月的畢業調查，學校有131名學生，其中93名是日本人， 37名是居住在日本的韓國人。其中有40 名日本學生是棒球隊的成員，幾乎是一半的數量。
因此，幾乎這個學校有很多的「職棒球員」，也成為甲子園的話題，加上校歌中的「東海」，被稱為是日本海，還是韓國認定的「朝鮮東海」，也是挑起日韓之間的爭議。
這間學校與韓國的淵源也不僅於此，在今年年初，韓國職棒（KBO)起亞虎球團領隊沈哉學在到訪日本時，偶然聽聞京都國際高校的情況，當時這支高中球隊沒有合適的練習球，只能回收損壞的球進行訓練，因此沈哉學領隊便捐贈了1000顆棒球給京都國際高校，使他們能夠有更好的球具能夠使用。
對此，京都國際高校的校長特別發布感謝狀來表達謝意，也向沈哉學領隊表示他們將會拚進全力打進甲子園最終的決賽來回報這份恩情，如今京都國際高校也沒有食言，挺進了23日的冠軍戰，兌現了這項承諾。
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京都國際高校前身是1947年開辦的京都朝鮮中學，是一間由在日韓國人為推廣民族教育而自發集資創辦的學校，他們在1958年先獲得南韓承認、2003年則取得日本認證成為正式學校，所以校歌才會是用韓文歌詞打造。
京都國際高校，入學學生畢業要會三種語言，韓文、日文跟英文，可說是真正實踐「多語言」的高中，並在近年來，不少球員都進入職棒發展，如：中川勇斗、曾根海成等，其中也有機會畢業後到日本、韓國的大學就讀。
根據日本媒體報導，京都國際高校每個年級的學生人數約45人。設有學生宿舍，也招收 全國各地的學生和國際學生，而根據2021年3月的畢業調查，學校有131名學生，其中93名是日本人， 37名是居住在日本的韓國人。其中有40 名日本學生是棒球隊的成員，幾乎是一半的數量。
因此，幾乎這個學校有很多的「職棒球員」，也成為甲子園的話題，加上校歌中的「東海」，被稱為是日本海，還是韓國認定的「朝鮮東海」，也是挑起日韓之間的爭議。
這間學校與韓國的淵源也不僅於此，在今年年初，韓國職棒（KBO)起亞虎球團領隊沈哉學在到訪日本時，偶然聽聞京都國際高校的情況，當時這支高中球隊沒有合適的練習球，只能回收損壞的球進行訓練，因此沈哉學領隊便捐贈了1000顆棒球給京都國際高校，使他們能夠有更好的球具能夠使用。
對此，京都國際高校的校長特別發布感謝狀來表達謝意，也向沈哉學領隊表示他們將會拚進全力打進甲子園最終的決賽來回報這份恩情，如今京都國際高校也沒有食言，挺進了23日的冠軍戰，兌現了這項承諾。