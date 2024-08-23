蛋白區房價還在飆！新北三峽破4字頭、近1年漲22.5%　愈晚買愈貴

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▲近一年六都加新竹縣市中古屋單價漲幅最高之行政區。（圖／永慶房屋提供）

房價真的回不去了嗎？房仲業者彙整實價登錄資料，統計近一年六都加新竹縣市等七都會區各行政區中古屋的平均單價漲幅，發現漲幅前十名行政區，除高雄新興區位於傳統核心區域外，其餘都為七都的蛋白區域，且皆有逾15%增幅，當中以新北三峽漲幅22.5%最高，每坪已經來到41.4萬元，而三峽預售也很驚人，去年11月已出現65.7萬元最高價紀錄。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，造成三峽區中古屋單價大增的原因有二，一是隨著北大特區發展逐漸成熟，以及捷運三鶯線預計2025年完工通車，三峽的生活機能將日益完善；二是三峽單價雖然已攀至4字頭，但與台北、新北核心區如板橋、中永和與新店等區域相比仍相對實惠，因此吸引不少願意以「通勤時間換房價」的購屋者入住。陳金萍說明，新竹縣市受惠於竹科園區，不僅推升核心區域竹北市、新竹市的房市交易量能，周遭蛋白區如竹東鎮、新豐鄉以及湖口鄉的房價也跟著水漲船高。以竹東鎮為例，該鎮鄰近新竹市，其交易熱區二重埔至竹科園區約20分鐘車程，雖然近一年中古屋平均單價增幅21.8%來到25萬元左右，但與新竹市、竹北市動輒3、4字頭的單價相比仍屬親民，因此促動不少有自住需求、以及預算有限的民眾在此買房。桃園市亦有龜山、中壢、觀音3區上榜。陳金萍表示，隨著雙北房價持續高位，在TPASS助攻下，北北桃生活圈儼然成形，愈來愈多購屋者把目光轉向鄰近的桃園市。加上桃園市諸多重大建設、重劃區等利多題材發酵，購屋需求增，帶動房價明顯上漲，龜山區、中壢區與觀音區均有逾15%漲幅。龜山區受益最為顯著，該區緊鄰新北市，成為不少「脫北族」置產首選地區之一，加上區內A7重劃區熱度不減，帶動當地房市行情，近一年龜山區中古屋平均單價已攀至3字頭。沙鹿區是台中市唯一上榜的行政區，年漲幅17.6%。陳金萍表示，沙鹿區擁有多個成熟商圈，為台中海線最為熱鬧地區，且隨著銜接西屯區的特5號道路開通，至市區的交通問題也大幅改善，加上中科台積電二廠擴廠計畫持續推進，預計未來將吸引不少高科技人才湧入。在上述作用下，沙鹿區近一年平均單價增幅近18%，也是台中市唯一入圍前10的行政區。高雄市則有楠梓區、新興區入榜。陳金萍說明，楠梓區受益於台積電題材，房價快速走揚。而新興區則是傳統高雄精華地區，坐擁新崛江、六合夜市等商圈，捷運紅線、橘線經過，生活機能豐富，再加上該區腹地小，是高雄人口密度最高的行政區，購屋需求穩定、房價獲支撐，平均單價年漲幅15.5%，擠進前十。