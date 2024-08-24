超微研發中心落腳高雄亞灣　在地房仲抖超狂業績：外地買家早殺來

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▲高市府將協助推動亞灣2.0擴大產業用地群聚，並促成中油、港務公司及台電等國營事業與市府土地合作招商，吸引旗艦企業投資建設。（圖／高市府提供）

▲陳其邁出席「2024 Meet Greater South亞灣新創大南方」活動，證實超微研發中心之一將進駐亞灣區，高雄將成為新創發展引擎的重要據點，也成為智慧城市的領頭羊邁向國際。（圖／高市府提供）

高雄亞灣區房市再添利多！經濟部21日公布，美國晶片大廠超微（AMD）的50億研發中心確認落腳高雄亞灣區及台南沙崙科學城。亞灣在地房仲透露，外地買家早已殺來，她今年至今已做600萬業績，買家完全沒有房貸貸不下來問題，賣到嚇嚇叫。早在超微之前，鴻海（2317）六月初已宣布，將攜手輝達（Nvidia）在台灣高雄軟體園區，建置以超級晶片GB200伺服器為核心的先進算力中心，總計共64櫃、4608顆繪圖處理器（GPU），預計2026年完工。為南高雄的亞灣區房市添利多。據悉，超微進駐亞灣，預計將帶來數百到上千名高級工程師，初步沒有新建廠房的動作，可能先租再做布局。台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹告訴《NOWnews今日新聞》說，科技業上中下游產業鏈很可觀，希冀超微進駐亞灣也能帶來磁吸效應，有助房價發展。劉沛緹也說，近期早已出現不少外縣市買家，甚至「連自住的也是外來客」，有客戶之前住北部，因改到南部分公司工作而來亞灣買房，直言「大家都往南部布局了」，透露今年至今業績已達600萬元，成交客戶都沒遇到貸款問題，同天成交兩件，一件利率2.3%、另件2.7%，都是貸八成。至於房價，劉沛緹指出，目前區域10年內新古屋單價落在每坪35~45萬元，「」。她認為，區域素地愈來愈少，建商持有成本增加，未來推案單價有機會再往上走，長期看多。高雄市代銷公會理事長謝哲耀告訴《NOWnews今日新聞》說，過往包含台積電等科技大廠多落腳北高雄，如今鴻海x輝達算力中心、超微研發中心都宣布落腳亞灣，對南高雄發展是好事，達南北平衡。謝哲耀指出，目前亞灣推案較少，近期是三地建設的「AI慕光城」最快10~11月開案，據悉開價約50萬／坪，包含三地建設、興富發、國揚建設等，「大家都有土地在這個地方」，未來10年陸續開發，就會熱鬧起來。至於房價會漲多少？謝哲耀認為，還是得看未來有多少就業機會了。