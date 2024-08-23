凱米颱風攪黑7月餐飲業營收　統計處：全年營收仍有望創新高

我是廣告 請繼續往下閱讀

強颱凱米7月底襲台，全台各縣市放假2至3日，連帶讓餐飲7月營業額出現負成長。經濟部統計處今（23）日公布「7月批發、零售及餐飲業營業額統計」，餐飲業營收為850億元、年減2.9%，中斷了連續5個月正成長。經濟部統計處副處長黃偉傑說明，去年7月餐飲業營收為875億元，本來就相對高檔，因此今年7月在高比較基期之下，本來就預估正成長幅度相當有限；而凱米颱風又來攪局，導致部分縣市豪雨成災，被迫停班3天，讓7月餐飲營收一口氣衰退近3%。雖然7月餐飲業營收呈現負成長，但統計處預估，8月餐飲業營收約落在874億元至901億元，年增率為0%至3.0%，仍有一定機會可以翻回正成長。然而，黃偉傑也點出一項指標值得繼續觀察。根據交通部觀光署今年前五個月統計，來台總人次為324萬人次，出口總人次為670萬人次，兩者逆差已超過兩倍，創歷史新高。他進一步解釋，當大量國人選擇出國時，相較下來台國際觀光客尚未回溫，如此發展將不利於台灣零售及餐飲業等內需產業發展，「因為台灣人如果選擇出國，那麼就可能不會選擇國內消費了。」所幸，按照現有統計，國內零售業及餐飲業前七個月均維持正成長，更是達到同期新高，顯示國內消費動能仍有一定支撐，餐飲、零售2024年營收有望再創新高，但年增率可能就相當有限。至於餐飲業缺工是否成為餐飲業營收的隱憂？他表示，餐飲業缺工屬於餐飲業長期狀況，目前尚未收到廠商回覆，可能對於業績有太大影響。