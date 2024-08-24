林口8字頭實登公開：沒有最貴只有更貴　當初笑盤子才買的哭慘了

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▲林口A9站附近預售案「富堡晶鑄」今年4月已出現8字頭實價交易。（圖／翻攝實價登錄網站）

▲奧運金牌運動員李洋也住林口，日前開箱剛裝潢好的新家，私下一面意外被抖出。（圖／翻攝HOME DELUXE 弘第YouTube頻道）

過往只要提到「鬼城」，不管是較早期的「林三淡」，或是進階版的「林三淡新五青」，林口總是榜上有名，還排首位，地位不容憾動。不過，過去那些嘲笑別人買林口房是傻子的人要哭了，因為最新實價登錄揭曉，，25.16坪高樓層、總價1715萬，扣除車位後成交單價每坪80.5萬元，刷新林口房價天花板。林口新市鎮約莫從10多年前開始發展，從被人笑的鬼城，但如今三井Outlet期將開二館、媒體AI園區，全球半導體設計大廠艾司摩爾（ASML）挹注300億於林口工一設廠，預計2026年營運，房價可說是一路漲個沒完。住展雜誌先前曾揭露，，但到了2022年第2季，單價就漲至每坪41.1萬元、30坪總價爆增276萬，來到1233萬元。記者實際上實價登錄，發現林口預售已經出現8字頭交易了，物件是在地建商蓋的「富堡晶鑄」，基地在文化三路一段39巷與三民路間，樓高27層、總戶數186戶，離捷運A9站350公尺。今年4月，25樓戶、25.16坪，成交總價1715萬，扣除245萬車位後，換算單價每坪約80.5萬元。據悉，該案銷售開出每坪75~80萬訂價。如今實價登錄已揭露約80筆交易，除、總價2109萬的中低樓層戶外，其餘成交單價落在每坪70.1萬~80.5萬元。馨傳不動產智庫執行長何世昌日前上節目表示，林口前後段新案價差大，前段有新案開價75~80萬元，與青埔相爭「鬼王」地位，而後段地區還找得到4字頭，基期相對低，也更有增值空間，建議購屋族可多關注。不過，林口也不是沒有缺點，何世昌直言交通是個大問題，他有朋友買在林口沒多久，就因受不了上下班高速公路太塞、捷運又要一直站著，而決定把房子賣掉，而且林口是台地容易起霧，這些都是計畫在林口買房時要一起考量的。