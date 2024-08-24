大谷翔平再見滿貫砲！史上最速「40轟40盜」　道奇7：3戰勝光芒

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▲大谷翔平單場共5個打席敲出2支安打，包含9局下的再見滿貫全壘打，1人就貢獻4分打點，並跑出1次盜壘，「40轟、40盜」里程碑達標。（圖／美聯社／達志影像）

▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，幫助道奇以7：4擊敗光芒，同時達成史上最速的「40轟、40盜壘」紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

▲大谷翔平在9局下敲出滿貫全壘打，幫助道奇以7：4擊敗光芒，同時達成史上最速的「40轟、40盜壘」紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平再見滿貫砲！洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平在今（24）日面對坦帕灣光芒的比賽中，先是在4局下跑出個人本季第40次盜壘，正式聽牌「40轟、40盜壘」紀錄。接著大谷翔平1局下的首個打席，在球數1好2壞下，瞄準內角低位置的伸卡球出擊，結果敲成一壘側的平飛球，遭到接殺。5局下、7局下的2個打席，都敲出內野滾地球，在一壘前遭到刺殺，不過此外，光芒打線本場用長程砲火猛攻道奇先發Bobby Miller，先是Junior Caminero在首局炸裂陽春砲，3局上，本季21轟的重砲Christopher Morel，也敲出1發兩分砲，讓光芒取得3：0領先。5局下，道奇攻佔一、二壘，Enrique Hernandez一棒敲出追平比分的三分砲，將分數改寫為3：3平手。雙方維持平手局面直到9局下，光芒後援投手接連投出觸身球、四壞球保送，出現滿壘危機，出生日期：1994年07月05日（30歲）身高體重：193公分、95公斤投打習慣：右投左打守備位置：投手、外野手最快球速：165 km/h（2016年CS決勝輪第5戰）101.4 mph（美國職棒時期／2022年）擅長球路：指叉球、滑球、曲球、沉球、掃球出生地點：日本岩手縣水澤市（現：奧州市）最高學歷：日本花卷東高等學校職棒選秀：2012年日本職棒選秀會北海道日本火腿鬥士隊第一指名2017年美國職棒洛杉磯天使隊自由契約簽約金 ：1億日圓（約3000萬新台幣、火腿隊時期）231.5萬美金（約6945萬新台幣、洛杉磯天使隊時期）以上資料參考：台灣棒球維基館