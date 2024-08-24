被大谷翔平敲再見滿貫彈太氣？光芒外野手把40轟紀念球丟回觀眾席

被大谷翔平敲再見滿貫彈太氣？洛杉磯道奇今（24）日和坦帕灣光芒的比賽，日籍球星大谷翔平成為全場焦點，因為他不僅在同場跑出1次盜壘，且在9局下敲出終結比賽的再見滿貫全壘打，成為大聯盟史上最速達成「40轟、40盜」的球員。不過有美國記者發文指出，光芒中外野手Jose Siri在撿起這顆「40轟」紀念球時，竟將它丟回觀眾席，對於該舉動，網友和球迷評價兩極，有人認為這樣有失風度，不過也有不少人反對，認為這是在服務現場球迷，不至於要受到批評。
比漫畫還誇張 大谷締造全新紀錄
大谷翔平在本場比賽前，已經累積39轟、39盜的聽牌成績，本場先是在4局下靠著內野安打上壘後，跑出個人本季第40次盜壘，距離達成「40轟、40盜壘」只剩下最後1轟。隨後在9局下雙方3：3平手局面，大谷翔平獲得滿壘打擊機會，結果就敲出再見滿貫全壘打，並同時達成大聯盟史上最速的「40轟、40盜壘」。
然而，美國體育記者Mike DiGiovanna在社群平台X發文指出，這發具有傳奇色彩的40轟紀念球，被球迷漏接後彈回球場，光芒中外野手Jose Siri撿起後，就直接扔回了觀眾席內。
把球丟回觀眾席 引發網友熱議
以約定俗成來說，不論是隊友或是對手，若撿到具有紀念意義的球，普遍都會將球留下，並轉交給球團方進行處理，尤其這顆再見滿貫全壘打球，象徵著大谷翔平締造的史上最速「40轟、40盜」紀錄。
因此，Jose Siri的這一舉動引起不少網友激烈討論，有人指出：「故意的嗎？」、「好敗人品」、「不可能不知道是紀錄球吧」、「輸球想出氣吧」、「Hey! Siri 我的全壘打球呢」，但也有人為他護航，認為：「服務主場球迷還好吧」、「或許他只是想丟回給漏接的那個球迷」、「可能真的沒想這麼多」等。
值得一提的是，大谷翔平在大聯盟生涯總共敲出過3次滿貫全壘打，分別在2022年、2023年、2024年賽季都各有1次，巧合的是，這3發滿貫砲的苦主都是光芒。
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大谷翔平在本場比賽前，已經累積39轟、39盜的聽牌成績，本場先是在4局下靠著內野安打上壘後，跑出個人本季第40次盜壘，距離達成「40轟、40盜壘」只剩下最後1轟。隨後在9局下雙方3：3平手局面，大谷翔平獲得滿壘打擊機會，結果就敲出再見滿貫全壘打，並同時達成大聯盟史上最速的「40轟、40盜壘」。
然而，美國體育記者Mike DiGiovanna在社群平台X發文指出，這發具有傳奇色彩的40轟紀念球，被球迷漏接後彈回球場，光芒中外野手Jose Siri撿起後，就直接扔回了觀眾席內。
把球丟回觀眾席 引發網友熱議
以約定俗成來說，不論是隊友或是對手，若撿到具有紀念意義的球，普遍都會將球留下，並轉交給球團方進行處理，尤其這顆再見滿貫全壘打球，象徵著大谷翔平締造的史上最速「40轟、40盜」紀錄。
因此，Jose Siri的這一舉動引起不少網友激烈討論，有人指出：「故意的嗎？」、「好敗人品」、「不可能不知道是紀錄球吧」、「輸球想出氣吧」、「Hey! Siri 我的全壘打球呢」，但也有人為他護航，認為：「服務主場球迷還好吧」、「或許他只是想丟回給漏接的那個球迷」、「可能真的沒想這麼多」等。
值得一提的是，大谷翔平在大聯盟生涯總共敲出過3次滿貫全壘打，分別在2022年、2023年、2024年賽季都各有1次，巧合的是，這3發滿貫砲的苦主都是光芒。