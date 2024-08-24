房市／樹林捷運動工！信義房屋：交通機能站穩5字頭

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新北市樹林區過去聯外交通仰賴鐵路通勤為主，捷運新北樹林線（萬大線二期）於今年3月動工，預計2031年完工，完工後樹林交通機能將更加乘，而目前樹林的新案站穩5字頭，中古屋4-5字頭，信義房屋專家表示，樹林交通便利，許多購屋族實際來到樹林發現生活機能應有盡有，房價基期又比雙北主要購屋熱區低，選擇在樹林定居。信義房屋樹林店專案經理黃宜詮表示，新北樹林線動工，為樹林地區增添房市亮點，未來生活機能也將更加完善，現今樹林的居民交通仰賴開車、火車、公車，除了開車藉由快速道路通往雙北，搭乘大眾運輸的居民仰賴火車，17分鐘車程可到台北車站，也有居民會搭乘公車到捷運永寧站或亞東醫院站，再以捷運板南線轉乘到板橋市區或台北市各處，未來樹林線通車後，交通將更便利。目前樹林的新案實價登錄已有6字頭成交價，中古屋約4-5字頭，黃宜詮分析，樹林房市支撐來自於房價為新北市各區中基期較低，許多雙北的購屋族群看過鄰近的新北市新莊、土城地區新成屋都已7字頭，中古屋6字頭，相較之下，樹林的房價新案成交價6字頭，屋齡10多年的電梯大樓單價約51-55萬，屋齡30年的電梯大樓單價45-50萬之間。樹林詢問度高的商圈包括樹林後站商圈、板橋門牌金門街一帶，或是近秀泰商城一帶，因為去年下半年以來房市熱絡，因此樹林各個商圈都有受惠，成交價量穩定成長。黃宜詮觀察近期的房市趨勢，因為房市熱絡，許多銀行放貸的水位已滿，已不再收房貸的案件，而其它仍可放貸的銀行評估皆轉為保守，以往可以貸款8成的物件，現都僅能貸款7成，在此情況下，購屋族群的自備款勢必增加，因此購屋族會傾向選擇低總價的物件，總價約1500-1600萬的樹林三房產品，就會是他們的優先選擇。黃宜詮進一步說明，許多有居住剛性需求的雙北客戶，一開始不會選定樹林為購屋首選，但實際來到樹林地區後，發現樹林交通便利，生活機能也完善，包括傳統市場、社區超市、郵局、銀行、診所、學校、公園一應俱全，綜合考量之下，最後都會選擇在樹林定居。