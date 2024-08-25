房市／新竹高鐵站前「建設連發」！信義房屋：房市添動能

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今年起，官方陸續公布新竹高鐵站前的兩大重大建設，第一是IC 設計大廠聯發科將於站前蓋地上 12 層、地下 5 層樓的總部辦公大樓，1月已開工，2027 年落成，再來則是宏匯集團與環球購物中心，預計投入155億元，打造「未來之心Gateway Plaza」雙塔地標，有商場、商辦，預計第一期最快2027年完工；信義房屋專家表示，兩大重磅建設結合周邊的台大生醫園區，新的科技生技聚落可望形成，產業更加興盛，隨之而來的人口紅利，也將成為支撐房市的新動能。信義房屋竹北六家店主任黃致穎說，聯發科於新竹市區與竹北市區有多個辦公室，屆時總部辦公大樓落成後，會集中於此，可容納 3000 人就業機會，也可望帶動周邊廠商，聚集成科技聚落，而未來之心的雙塔地標落成後，為新竹最高地標，其中的商辦部份，預計會有更多中小型企業或大型企業進駐，帶動產業發展。黃致穎進一步說明，位於高鐵站東側有台大生醫園區，未來兩大重磅建設落成後，可望讓AI科技業與生醫業結合，生醫業平均薪資上漲後，可望為竹北房市再增添動能，生技業結合科技業的連動發展，未來性可期。黃致穎觀察，竹北高鐵區周邊的房屋價差很大，屋齡13年的社區大樓單價約6字頭，也有不滿一年的新成屋，因小坪數、總價符合購屋族需求，單價已上9字頭，居住剛性需求仍然很高，主因在於許多在新竹科學園區工作的園區客，因為竹科周邊太擁擠，選擇入住公園多、居住環境相對開闊的竹北高鐵特區，加上許多園區客為台北人，假日可以就近搭乘高鐵返家。黃致穎分析，新竹的房市向來穩定成長，而自今年農曆年過後，房市更是加速成長，購屋族群以首購和換屋族群為主，首購約佔7-8成，而換屋族群則是因為家庭成員增加，而尋求更大的居住空間。不過目前市場上的物件稀少，黃致穎表示，當地屋主的取得成本很低，而他們的薪資成長性普遍很高，因此對於房地產沒有急售需求，會選擇持續持有或出租，在供需失衡的狀態下，只要市場有釋出物件，總價符合購屋族預算，很快就能成交。