影／與柯文哲對賭！王世堅昔跳海、高空彈跳說到做到　被封真男人

民眾黨主席柯文哲近日深陷政治獻金及北市三大弊案爭議，並與民進黨立委王世堅隔空互嗆、「開賭盤」，面對柯文哲的「下戰帖」，王世堅建議，應賭高空彈跳可行的賭注。回顧王世堅從政以來，數度開「支票」，逢賭必輸的他，一一兌現跳海、高空彈跳、剃頭等承諾，因此被網友大讚是說得到、做得到的「真男人」。
柯文哲近日捲入多項爭議，王世堅日前表示，若柯文哲進去的話，他會帶便當去看柯文哲；柯上午受訪時回應，王世堅就典型的耍嘴皮、講風涼話，並嗆聲說，「要賭就賭大的，如果我沒被羈押，你要不要吞曲棍球？」不過，王世堅認為，要賭應該賭可行的，比方說來賭高空彈跳，「柯文哲願意嗎？」
回顧王世堅的政治支票，總是能吸引媒體關注，從跳海、高空彈跳到剃頭等，都一一兌現承諾，也被網友大讚「真男人」、說到做到。他曾在在2008年發出豪語，揚言如果國民黨在北市「八仙過海」，他就去跳海；未料當年果真「八仙過海」，而他事後也兌現選前承諾，選在新北市三芝鄉淺水灣，騎著綠色水上摩托車載海中跳海，當時他笑說，當初跳海的說詞原本是一個玩笑話，但台灣囝仔言出必行，會兌現承諾。
2012年時，民進黨派出蔡英文參選總統，王世堅當時表示，若蔡英文落選就高空彈跳，不過，最後由國民黨所派出的馬英九勝出。王世堅事後前往日本千葉縣「母親農場」低調兌現承諾，他先高喊「一諾千金，誠信至上」後，便從10層樓高台一躍而下；他除自嘲是拖著一把老骨頭外，更開玩笑表示，「還好沒失禁剉屎」。
有高血壓的王世堅，雖然當時有許多長輩都勸他別跳，但王世堅認為「誠信」不只是做人，也是從政者最起碼要具備的基本條件，因此還是跳下去；王並有感而發感嘆，民進黨跟他一樣，都曾經從高空墜落過，但他爬的起來，也希望黨能和他一起再「爬起來」。
王世堅在2017年接受網路媒體邀訪，再度下賭注，影片「點閱率破100萬要剃頭」，沒想到影片真的破百萬，王世堅隨後也在臉書發文，「一諾千金，誠信至上。影片點閱率破百萬，30年不曾讓人碰頭毛的阿堅，履行承諾剃頭」。
2020總統大選之前，王世堅再度開賭，在政論節目上霸氣承諾，只要蔡英文連任，他願意跳海；最後，蔡英文以817萬票，打敗國民黨總統候選人韓國瑜，王世堅也悄悄赴蘭嶼兌現跳海的承諾，並表示說，說到做到不必敲鑼打鼓，尤其在防疫期間，但相信每句話的背後都有神明，因爲誠信是做人最基本的原則。
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回顧王世堅的政治支票，總是能吸引媒體關注，從跳海、高空彈跳到剃頭等，都一一兌現承諾，也被網友大讚「真男人」、說到做到。他曾在在2008年發出豪語，揚言如果國民黨在北市「八仙過海」，他就去跳海；未料當年果真「八仙過海」，而他事後也兌現選前承諾，選在新北市三芝鄉淺水灣，騎著綠色水上摩托車載海中跳海，當時他笑說，當初跳海的說詞原本是一個玩笑話，但台灣囝仔言出必行，會兌現承諾。
2012年時，民進黨派出蔡英文參選總統，王世堅當時表示，若蔡英文落選就高空彈跳，不過，最後由國民黨所派出的馬英九勝出。王世堅事後前往日本千葉縣「母親農場」低調兌現承諾，他先高喊「一諾千金，誠信至上」後，便從10層樓高台一躍而下；他除自嘲是拖著一把老骨頭外，更開玩笑表示，「還好沒失禁剉屎」。
有高血壓的王世堅，雖然當時有許多長輩都勸他別跳，但王世堅認為「誠信」不只是做人，也是從政者最起碼要具備的基本條件，因此還是跳下去；王並有感而發感嘆，民進黨跟他一樣，都曾經從高空墜落過，但他爬的起來，也希望黨能和他一起再「爬起來」。
王世堅在2017年接受網路媒體邀訪，再度下賭注，影片「點閱率破100萬要剃頭」，沒想到影片真的破百萬，王世堅隨後也在臉書發文，「一諾千金，誠信至上。影片點閱率破百萬，30年不曾讓人碰頭毛的阿堅，履行承諾剃頭」。
2020總統大選之前，王世堅再度開賭，在政論節目上霸氣承諾，只要蔡英文連任，他願意跳海；最後，蔡英文以817萬票，打敗國民黨總統候選人韓國瑜，王世堅也悄悄赴蘭嶼兌現跳海的承諾，並表示說，說到做到不必敲鑼打鼓，尤其在防疫期間，但相信每句話的背後都有神明，因爲誠信是做人最基本的原則。