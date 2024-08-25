銀行沒限貸？首購男連跑13家「農會也失敗」　專員勸：大環境不好

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▲首購男在Threads上抱怨，交屋在即，但跑了13家都貸不下來。（圖／翻攝Threads）

▲全台暨七都歷年住宅建照宅數統計。（圖／住商機構提供）

雖然金管會清查全體銀行，澄清沒有限貸情形，強調只是審核變慢，央行也補充說明，指要求銀行自主總量管制不影響首購、都更等。不過，卻有名首購男在Threads上抱怨，表示一連跑了13家機構，交屋貸款一直核不下來，連不受「放款天條」限制的農會都沒過，「土銀、臺灣銀行不收件」，讓他快要崩潰。交屋在即卻四處碰壁，原PO在Threads分享慘況，細說他找農會、中信，都說可以貸8成，但結果都沒過；二信也說可以貸8成，結果只核6成，他得多負擔2成自備款，還要買進百萬元的房貸壽險。他強調，這3家都不是個人問題，「甚至專員都說條件不錯，就是大環境不好」。接著，他繼續細數房貸碰壁狀況，高雄銀原先說可以，但要送件時卻告知已被管制，遠東銀也說可以，「建商說已管制不讓我自己送」。後續問華南、土銀、臺灣銀行、星展、台中、新光、台新、富邦都說不收件。如今建商催說「可以交屋了」，讓他感到相當無言。貼文一出引發討論，一天就超過80萬次瀏覽，也有網友同樣房貸卡關，「我前幾天剛照會完，沒想到等到的是央行突然的動作，導致被退件，現在只能跑原銀行申請當初的六成，禮拜一要去對保了，整個晴天霹靂」、「沒事，我是富邦金控集團的員工，我自己公司也不貸給我」。高雄房仲也分享，「六月成交小小一間公寓銀行都核貸了，卻說沒有錢放…不要問期限你會怕！銀行端回覆….遙遙無期⋯⋯他們也沒辦法！這到底是什麼鬼故事？」不過，也有人順利貸款，表示銀行審核他可以貸1200萬，但他只想貸400萬，還被銀行反問「不能再多嗎？」一周後就批過了。住商機構統計，2020到20223年全台核發51餘萬戶建築執照，創1995年以來最高峰，若以工期3年計算，今年將出現史上最大交屋潮，卻強碰銀行管控整體不動產貸款，從區域來看，以台中近10萬戶最多、是重災區。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶提醒，建商非省油的燈，多數業者除選擇延後交屋，待明年過後限制放寬，以防大量違約潮出現，而近期交屋在即或買中古貸款受阻，可多試試信用合作社、農漁會及壽險公司等，先求順利核貸，利率、條件都是其次。