金惠奫跟邊佑錫「在台灣爆出驚人巧合」　《善宰》這樣現身嚇死她

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▲金惠奫2024台北粉絲見面會於24日在台大1樓登場。（圖／寬宏藝術）

▲丁海寅（左）跟邊佑錫錄製影片祝金惠奫的台北粉絲見面會一切順利。（圖／讀者提供）

▲金惠奫場上帶來《Gee》、《How Sweet》表演寵粉。（圖／tvN《背著善宰跑》官網）

▲金惠奫見面會上賣力表演、說中文寵粉絲。（圖／寬宏藝術）

▲韓劇《背著善宰跑》女主角金惠奫（左）跟男主角邊佑錫深受台灣觀眾喜愛。（圖／愛奇藝國際站）

南韓演員金惠奫今年憑藉跟邊佑錫主演的戲劇《背著善宰跑》人氣攀升，她因此有機會舉辦亞洲巡迴見面會，《2024 KIM HYE YOON FANMEETING in TAIPEI [Hye-ppiness]》今（24）日晚間6點在「台大綜合體育館1樓」登場，吸引1500名粉絲購票支持。為了見到粉絲笑容，她努力說中文，撂出土味情話：「我有個超能力，超級喜歡你！」引起陣陣尖叫。而丁海寅、邊佑錫也特地錄製影片，讓全場又驚又喜。金惠奫今晚是首度在台大舉辦粉絲見面會，穿上水藍色洋裝示人；值得一提的是，她的《背著善宰跑》「螢幕老公」邊佑錫今年6月首度來台時，，2人一前一後形成逗趣的「巧合」。此外，丁海寅跟邊佑錫今天也偷偷錄影片，祝福金惠奫在台舉辦粉絲見面會一切順利，嚇得金惠奫表示：「我真的不知道他們會錄影！我有問工作人員，他們都說今天沒有（沒人錄影）！」大彩蛋讓粉絲與女主人公又驚又喜。影片中，邊佑錫表示：「大家好，我是演員邊佑錫，我聽說惠奫演員要開見面會了，所以以這個方式來跟大家打招呼，我知道有許多粉絲都在期待，我真心的為惠奫演員跟粉絲們的見面會應援，也很恭喜，請大家好好享受吧，謝謝。」金惠奫一登場，開心表示：「大家好，我是金惠奫！能這樣見到大家，感覺像是在作夢一樣，我現在真的很緊張。」她也分享愛噴香水的原因，是小時候被朋友的髮香影響，「有一天我走在路上，突然聞到跟朋友一樣的洗髮精香味，就想起過往的記憶，那時我就想說，比起拍照、拍影片來留下記憶，香氣這種東西也能留下印象，所以我從那時候開始用香水」。場上，她努力以中文與台下互動，粉絲不時會冒出「可愛」，金惠奫聽到後都會以中文「謝謝」回應，還會冒出「對不起」、「等一下」等詞彙，每當她開口說中文，全場都會激動尖叫，金惠奫笑回：「我聽說中文的發音如果不對，就會變成其他意思。」深怕講錯話惹得粉絲不開心，好在大家高喊「沒關係」，她才放下擔憂的心。她也為了粉絲準備中文土味情話，包含「我有個超能力，超級喜歡你」，金惠奫說完後緊張表示：「我很想說好，但好難喔...」接著透露還有一個，「我變性了，變得更喜歡你」，因為不小把「心」的發音講成四聲，逗樂全場。聊到今年主演的現象級電視劇《背著善宰跑》，金惠奫表示：「我想到這部劇，就會想到『善宰呀』 這台詞。」還提到劇中的台詞「你是小鹿嗎？為什麼總是融化我的心（融化音似鹿茸）」留下深刻印象。金惠奫也帶來少女時代《Gee》、NewJeans《How Sweet》等2支舞蹈表演，跳完2首歌後，她氣喘吁吁解釋會選擇跳《Gee》的原因，「因為在《背著善宰跑》中，我的大學迎新會不是有跳這一段嗎，但劇中跳得不好，所以我要好好表現一下，今天大家是來參加我的才藝表演！」並表示：「我真的很認真的準備了，但我不知道大家看得怎麼樣...」好在全場超給力，高聲尖叫給偶像十足信心。結束今晚的90分鐘見面會後，金惠奫將於明天離台，班機不公開。金惠奫今年27歲，她在2013年16歲時以電視劇《逆轉人生》出道，隔年在馬東石、朴海鎮主演戲劇《壞傢伙們》中的短暫出現讓人印象深刻；金惠奫之後為了專注課業，僅客串少數電視劇，包含《藍色海洋的傳說》、《孤單又燦爛的神－鬼怪》、《隧道》等知名韓劇。大學畢業前，金惠奫出席各種試鏡，2018年在知名校園劇《天空之城Sky Castle》飾演勢利眼高材生「姜藝瑞」大走紅，她也憑藉此劇拿下「第55屆百想藝術大賞」的最佳女新人殊榮，演藝事業迅速攀升，在2019年當上女一，合作路雲、李宰旭主演電視劇《偶然發現的一天》、主演電影《推土機女孩》；直到今年2024重返小螢幕，接演奇幻劇《背著善宰跑》人氣再三級跳，同時帶旺合作的男主角邊佑錫。生 日：1996年11月10日（27歲）身 高：160cmMBTI：ISTJ出 道：2013年出道作：《逆轉人生》代表作：《Sky Castle天空之城》《偶然發現的一天》《推土機女孩》《背著善宰跑》