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林明佐猛存「45萬」！規避洗錢手法曝　離婚立刻匯500萬給女友

記者孫唯容/綜合報導

▲「刑事戰將」林明佐包庇博弈集團遭起訴，檢警查出林擔任警官年薪約160萬元，名下卻有4451萬元不明財產，還連續「45萬元」存入戶頭規避洗錢。（圖／翻攝畫面）
▲「刑事戰將」林明佐包庇博弈集團遭起訴，檢警查出林擔任警官年薪約160萬元，名下卻有4451萬元不明財產，還連續「45萬元」存入戶頭規避洗錢。（圖／翻攝畫面）
「刑事戰將」林明佐任台中市刑大隊長期間，和九州博弈集團交往過密，檢警查出林擔任警官年薪約160萬元，名下卻有4451萬元不明財產，還連續「45萬元」存入戶頭規避洗錢，林明佐還被發現與集團幹部、前電競聯盟董事長徐培菁交往同居，甚至在今年初與前妻離婚後，立即匯款500萬元給徐女，生活十分豪奢。

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在2021年8月23日至2024年1月31日間，林明佐在其父親名下戶頭存款多達2117萬元，直到今年1月底和前妻離婚，透過律師將2000萬元匯給對方作為離婚協議，檢方扣除合理解釋賣黃金所得，認定其名下來源不明財產高達4451萬元。

檢方也發現，林明佐自2022年1月起每隔幾天就跑到台中刑大附近的銀行，連續存入49筆現金，每筆幾乎都是「45萬元」，更有幾次相隔不到10分鐘就存入45萬元到自己及父親戶頭。檢方認為，此舉是以多筆略低於50萬元的現金存款，以規避洗錢防制法。

檢方指出，林明佐擔任刑大大隊長、警政監的薪資所得、加班費等，一共501萬8921元，平均年薪約160萬元。但是林明佐辯稱拿給前妻的2000萬元是和徐女借的，另戶頭另2000多萬元是爸爸提供，不過徐女和林父雙雙否認林明佐說詞。


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