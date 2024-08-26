鬼月沒人敢買房？官方數據破迷思　4樓房價沒多便宜！反而賣最好

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▲門牌「44巷4號4樓」連4不吉利嗎？命理專家翊樺老師說，4無禁忌，且五行屬金，有利於命格喜金者。（圖／記者徐銘穗攝）

農曆7月是俗稱的鬼月，在行事上有諸多禁忌，也有許多人會避開鬼月買房、交屋，但新北市地政局統計，過去6年農曆7月的成交、過戶數量並非是當年度最低點，與其他月份的差距不會過於懸殊；此外，四樓平均價格與其他樓層相較並無太大落差，交易件數反而為各樓層中最多，顯示現代人購屋沒有忌諱。地政局地價科科長蕭湘君指出，分析新北市2018年至2023年的不動產交易數據發現，農曆春節前後及農曆７月房屋的成交、過戶數量相對低，主因是過年前後工作天數較少，導致交易、登記數量低，另有部分民眾會避開農曆七月簽約購屋及過戶。蕭湘君表示，比起農曆7月簽約買屋，民眾更忌諱在鬼月過戶，但觀察2021年至2023年的過戶數據，2021年農曆7月高於6月，2022年農曆7月高於8、9、12月，2023年農曆7月高於2、3、5、6、8、11、12月，顯示鬼月購屋禁忌逐漸消失，購屋意願仍視建商推案狀況、銷售力度及不動產個別條件等因素而定。此外，傳統觀念因諧音忌諱通常避免購買四樓，或有四樓售價普遍較低的迷思。蕭湘君表示，以地政局去年第四季發布的「新北交易樓層價量解析」為例，四樓平均價格與其他樓層沒有呈現太大落差，且交易件數反而為各樓層中最多，顯示現代人購屋不受民俗忌諱的影響。21世紀不動產企劃研究室襄理董家菱表示，過去老一輩常避開在鬼月期間簽約、交屋，甚至連賞屋都避免。雖然鬼月有許多禁忌和習俗，但現代年輕一輩不如過往忌諱。保持心態放鬆，不要過於緊張和焦慮，以免影響決策和生活品質。董家菱認為，雖然不少民眾多數抱持寧可信其有的態度，但實際上，市場價格和物件狀況才是決定因素。值得注意的是，通常屋主不會因為在鬼月進行買賣而特別讓價，買方不需過多期待。