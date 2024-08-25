不只郭富城！劉德華《冰雨》女主角是她　入圍5次金鐘從小美到大

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▲郭富城經典咖啡廣告被翻出，女主角是「最強凍齡女神」李維維。（圖／YouTube張哲生）

▲楊謹華20歲時拍攝劉德華《冰雨》MV。（圖／翻攝自YouTube Miss）

▲楊謹華演過許多電視劇，是大家心目中的影后。（圖／翻攝自楊謹華臉書）

▲劉德華10月在台北小巨蛋的演唱會，也確定是全場「實名登記抽選」。（圖／超級圓頂）

香港天王，當時的女主角是現今「凍齡女神」李維維，有網友不相信，還意外引來本人回覆：「真的是我啦！」不只是郭富城，即將在10月31日來台開唱的天王劉德華過去神曲也再度受到討論，其中一首《冰雨》MV女主角，正是大家心目中的影后楊謹華，當年楊謹華才20歲，就已經有著自然又勾人的精湛演技。郭富城在1992年時和年僅16歲的李維維拍攝「小虎咖啡」廣告，劇情設定兩人在咖啡廳邂逅，郭富城遞上一罐咖啡就轉身離開，李維維忍不住對鏡頭說：「受不了的酷！」讓李維維打開知名度，後來又跟金城武、莫文蔚合作拍電影。不少網友不相信那是李維維，還釣出本人回覆，「小虎咖啡那支真的是我啦！」李維維今年48歲，外型幾乎沒變，就連高中同學小S都盛讚過她的凍齡美貌。除了郭富城之外，最近要來台開唱的劉德華也是話題，有人開始「考古」他過去的經典歌去，其中一首《冰雨》MV女主角是現今演技派演員楊謹華，當年楊謹華才20歲，和劉德華在MV中虐戀，當時就擁有出色的演技。楊謹華曾經入圍過5次金鐘獎戲劇節目最佳女主角獎，分別是《敗犬女王》、《女王的誕生》、《一把青》、《鏡子森林》、《華燈初上》，但都未能將獎項拿下，尤其《一把青》的師娘角色最是可惜，讓粉絲都喊話，「真的欠楊謹華一座金鐘獎。」今年楊謹華挑戰自我，到大陸參加實境選秀節目《乘風破浪2024》，讓觀眾看到不同面向的她。香港天王「華仔」劉德華睽違11年，即將在今年10月31日再度來台開唱，為了杜絕黃牛票，主辦單位「超級圓頂」將於今（25）日下午3時28分開放「實名制登記」，每位會員帳號，每個場次，最多只能登記2張票，即便如此，仍有許多換票社團開放代購、預購，讓歌迷叫苦連天。