郭富城1992年咖啡廣告出土！16歲女主是最強凍齡女神　竟釣出本人

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▲郭富城小虎咖啡廣告為台灣觀眾所熟知，中分頭髮型為當時的時尚指標。（圖／張哲生YouTube）

▲李維維少女時期的美貌動人，一眼就吸引觀眾目光。（圖／張哲生YouTube）

▲奔50歲李維維保養得宜，受封「凍齡美女」、「靈芝人」。（圖 / 李維維臉書）

58歲香港天王、金馬影帝郭富城入行40年，為影視歌三棲的全方位巨星，至今仍活躍演藝圈，90年代紅遍兩岸三地的他，曾經在台灣拍攝多支廣告，其中一支1992年的「小虎咖啡」CF，slogan「受不了的酷」為人熟知，講出這句台詞的女主角，為當年還默默無名的「最強凍齡女神」李維維，有網友不相信，意外引來本人回覆：「真的是我啦！」本土食品大廠「真口味」1992年推出「小虎咖啡」，找來26歲郭富城和年僅16歲的李維維拍廣告，兩人在咖啡廳邂逅，李維維為引起郭富城注意，故意製造聲響，郭富城上前遞上一罐小虎咖啡，接著瀟灑轉身離開，讓李維維忍不住對鏡頭說：「受不了的酷！」這時，郭富城回眸露出迷人笑容，最後以濃厚廣東腔、不標準的國語說：「小虎咖啡，不錯喔！」該廣告當年在老三台強力放送，「受不了的酷」、「不錯喔」成為台灣民眾朗朗上口的流行語，也讓只是小模的李維維知名度大開，成為演藝生涯代表作之一，後來還被國際大導演王家衛看見，簽下一只經紀約，獲得和金城武、莫文蔚拍電影的機會。懷舊達人、作家張哲生日前在粉專重溫「小虎咖啡」廣告，網友除了醉心郭富城「帥到沒天理」的俊美容顏，更多人驚嘆騙過歲月的李維維，「年輕的李維維真的很漂亮」、「我感覺李維維的地球是不是轉得比較慢啊？不然為什麼看起來沒什麼變老」、「李維維正了20年」、「李維維保養得好好」、「李維維真的是女神」、「李維維從年輕漂亮到現在...」不過有一名網友不認得女神，斬釘截鐵地說：「這女生不是李維維！」隨後「釣出」李維維本人親自回覆：「小虎咖啡那支真的是我啦！」李維維1997年後因為感情問題淡出演藝圈，直到2009年上節目《國光幫幫忙》才重回大眾視野，陸續演出《我可能不會愛你》、《那些年，我們一起追的女孩》、《女人30情定水舞間》等戲劇作品，曾經入圍台北電影獎、金鐘獎，2021年憑八點檔《羅雀高飛》首度提名金鐘視后，今年48歲的她，狀態依然維持得宜，不愧「凍齡美女」、「靈芝人」封號。