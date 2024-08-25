墾丁櫛瓜6片1百被罵爆！專家批「亡命之徒式」經營：恐走向滅亡

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▲徐佳馨指出，墾丁消費本就堪比出國旅遊，還有不少攤商抱著「亡命之徒」的心情在經營，若不改善恐只會越來越蕭條。（圖／屏東縣府提供）

▲郭紀子表示，墾丁觀光人次持續下滑，主要還是不具特色，且缺乏管理，長期下去恐走向滅亡一途。（示意圖／翻攝自Pixabay）

每到旅遊旺季，墾丁的高消費就會成為網友熱門議題，如民宿雙人房一晚5~6千、飯店破萬等，近期還有調酒1杯5百元、櫛瓜6片100元。《NOWnews》彙整專家說法，主因為「墾丁長年未有自身特色，不少攤商採『亡命之徒式』經營，且缺工、缺料，飯店經營困難，長期下去，墾丁旅遊未來恐怕只會走向滅亡一途！」根據觀光署資料，2023年十大受歡迎觀光景點，依序為「淡水八里、宜蘭礁溪、南投日月潭、台南安平、高雄愛河、旗津、西子灣、駁二特區、台北東區信義商圈、台中逢甲商圈、一中街商圈、彰化鹿港。」然而，最受網友熱議的墾丁，自2019年起，就再也沒有進入過前十名。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，墾丁沒落，從「飯店、消費、交通」兩大項來看並不讓人意外，目前出國團費，「泰國、普吉島、印尼」5天4夜約3萬元，「日本」約3萬5千~4萬元。反觀墾丁，以雙人房均價5千換算，光是4晚就要價2萬，加上雙人高鐵來回，當地交通費、飲食消費等，大致上也是3萬多。她進一步指出，同樣價錢，墾丁這麼多年仍未發展出特色，不少都是臨時攤商做「罐頭生意」，只求一次旺季賺快錢，抱著「亡命之徒」的心情在經營，全聯4條50元的櫛瓜賣6片1百元，當然會越來越蕭條。台灣物業管理學會理事長郭紀子表示，台灣缺工、通膨等問題，也導致飯店住宿費持續攀升，屬於全國性問題，墾丁並非單一，一旦到了旺季，住宿費翻倍，即使有政府補助，但缺乏新鮮感，也導致不少國人選擇出國旅遊。至於墾丁觀光人次的持續下滑，除了過去大量吸收陸客，兩岸關係惡化導致陸客不來後，主要還是出在「旅遊品質」問題，除了固定的風景區，其它如水上活動、攤商規劃等，長年未有明顯特色，加上攤商不時傳出抬價行為，倘若持續下去，墾丁旅遊未來恐怕只會走向滅亡一途。