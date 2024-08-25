李珠珢替前輩扛包包畫面曝！低頭讓路粉絲心疼：在那環境誰會開心

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▲李珠珢走在前輩後面，手上拿著許多東西。（圖／翻攝自Facebook Jing Jang ）

▲李珠珢在台灣有著高人氣，粉絲敲碗來台發展。（圖／李珠珢IG）

韓國人氣啦啦隊成員李珠珢因一首洗腦「三振舞」爆紅，7月底跟著起亞虎啦啦隊「K IA TIGERS CHEERLEADER」來台參加在台北大巨蛋舉辦的「G!POP流行音樂節」主題日，讓台灣粉絲有機會親眼見到本人，更奠定了她在台灣的女神地位，由於韓國啦啦隊文化和台灣的有所不同，，甚至還要幫團員拿包包，讓粉絲心疼喊，「快來台灣吧。」李珠珢走紅後一舉一動都受到討論，近來臉書流傳一段李珠珢替組裡拿東西的影片，只見她手上拿著飲料，還提著一大包東西，不時停下來等前輩先過，而其他團員則是大搖大擺走過，還有時間向觀眾席的球迷打招呼，李珠珢全程面無表情，低頭不語。影片曝光後也引來網友討論，「前輩這樣難怪笑不出來」、「珠珢看起來不是很自在，在韓國啦啦隊前輩們面前都要卑屈」、「來台灣會比較自在」、「是不是前輩制度太嚴格了呢」不過也有人說這其實很正常，因為韓國本來就是一個很重視前後輩之分的國家，即便生日只差一天，也是要稱呼對方「哥」、「姐」。2004年出生的李珠珢今年20歲，因一首洗腦三振舞爆紅，亮眼外型更被說「美得像AI」，IG有86.5萬人次追蹤，和其他團員比起來知名度明顯高出許多，不過在韓國職棒啦啦隊女孩名氣不能蓋過球員，不知是否因為名氣太高，李珠珢8月的應援場次只有4場，她也曾在IG限動分享自己的心情「我現在也不忍了」，引來不少關注。