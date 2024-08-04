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李珠珢在台灣「笑著應援」回韓成強烈對比　IG吐真實心聲粉絲淚崩

▲李珠珢在韓國應援幾乎沒表情，和在台灣開懷大笑模樣差很大，而她8月的應援場次只有4場，在IG吐露心聲讓粉絲不捨。（圖／翻攝自李珠珢IG）
▲李珠珢在韓國應援幾乎沒表情，和在台灣開懷大笑模樣差很大，而她8月的應援場次只有4場，在IG吐露心聲讓粉絲不捨。（圖／翻攝自李珠珢IG）

記者李欣容／台北報導

南韓19歲啦啦隊女神李珠珢憑著「三振舞」爆紅，她在7月27、28日跟著起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」參與在台北大巨蛋舉辦的「G!POP流行音樂節」主題日，如今李珠珢已經回到韓國，但一舉一動依舊有高度討論，近來李珠珢在社群平台分享心情，一句「我現在也不忍了」引來粉絲關心，有人發現，李珠珢本月的應援場次只有4場，相當擔心她的狀態。

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李珠珢回韓國應援場次驟減　PO私訊對話粉絲擔心

李珠珢因一首三振舞爆紅，亮眼外型更被說「美得像AI」，IG更有69.3萬人次追蹤，和其他團員比起來知名度明顯高出許多，但近來李珠珢卻在IG限時動態貼出心聲，「我現在也不忍了」，附上哭臉貼圖，以及和朋友的對話，只見對方說，「妳一定經歷了很多困難，如果太難了，不管白天晚上，隨時告訴我。」李珠珢也感動向朋友道謝「我愛你」。

▲李珠珢動態吐露心情，讓粉絲擔心不已。（圖／翻攝自李珠珢IG）
▲李珠珢動態吐露心情，讓粉絲擔心不已。（圖／翻攝自李珠珢IG）
事實上，韓國的職棒啦啦隊女孩名氣不能蓋過球員，台灣職棒啦啦隊成員壯壯6月開始在韓國水原足球俱樂部應援，她就分享當地的經營方式是，球員歸球團管理，啦啦隊則有自己的經紀公司，在場上應援，女孩們的風采是不可蓋過球員的。

▲李珠珢大巨蛋。（圖／讀者提供）
▲李珠珢上個月在大巨蛋應援，甜美笑容融化粉絲的心。（圖／讀者提供）
在台灣爆紅好驚訝　李珠珢笑著應援成亮點

而李珠珢在7月底來台時，也被自己的高人氣嚇了一跳，「這是我沒想到的。」同時也有粉絲發現，她在韓國應援時都是淺淺微笑，但在台灣卻都是開懷大笑，李珠珢也在IG用中文寫下「幸福的時光」並PO出台灣國旗，也曝光自己和Fubon Angels沁沁的對話，沁沁用英文和她說，「希望妳這2天玩得愉快。」李珠珢也回應，「因為和妳待在同一隊，我感覺很自在，非常謝謝妳，希望能夠再次見到妳。」可見女神對台灣的喜愛。

不少粉絲擔心李珠珢的狀態，紛紛留言替她加油，Threads上也有人PO出李珠珢的限動截圖，「她是無辜的，好心疼」、「感覺她們承受了很多壓力」、「轉學來台灣發展吧」、「她在台灣的笑容很真心」。

▲（圖／記者吳翊緁攝影）
▲李晧禎有最甜外援封號，親民的風格讓她在台灣收穫不少粉絲。（圖／記者吳翊緁攝影）
韓籍啦啦隊女神掀旋風　代言、節目接不完

近年來職棒啦啦成為球場上另類「最美風景」，而韓國外援女孩更是掀起一陣韓風，從李多慧到台灣發展開始，不少韓籍啦啦隊員都到台灣發展，去年，獲封「全民表妹」的李雅英受T1聯盟台啤永豐雲豹職業籃球隊之邀，成為旗下啦啦隊「浪LIVE電豹女」的一員。

另外還有2019年來台開球的安芝儇，去年成為中職台鋼雄鷹啦啦隊的一員，有了「最強外掛」稱號，安芝儇曾透露，在台灣啦啦隊女孩也會上綜藝節目，還會被採訪，在韓國啦啦隊並不會當成焦點，因此剛開始有些不習慣，而去年加盟Fubon Angels的李晧禎則被冠上「釜山女神」、「最甜外援」的稱號。

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