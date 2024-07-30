李珠珢登大巨蛋掀熱潮！「和沁沁吐心聲」截圖瘋傳 來台感想曝光
19歲韓籍啦啦隊女神李珠珢（이주은）被粉絲譽為「AI美人」，因為一段「三振舞」在網路爆紅，先前她抵台，27、28日站上台北大巨蛋應援，狂吸大批粉絲進場一睹風采，她更和台灣啦啦隊隊員交流感情，如今李珠珢要離台了，她也曝光自己和富邦悍將啦啦隊Fubon Angels隊員沁沁的對話，直呼：「希望能夠再看到妳！」透露自己來台灣的感想。
記者吳昕蓓／綜合報導
李珠珢所屬的亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」現身富邦悍將舉辦的「G!POP流行音樂節」主題日，連2日到場應援，在賽前演出aespa的神曲《Supernova》，同時和Fubon Angels合體，表演富邦悍將主題曲《夠悍GoStronger》，李珠珢更現場大跳爆紅的「三振舞」讓球迷一飽眼福，話題討論度不斷。
隨著應援活動落幕，李珠珢也曝光自己和沁沁的對話，只見沁沁用英文和她說：「希望妳這2天玩得愉快」，李珠珢也回應：「因為和妳待在同一隊，我感覺很自在，非常謝謝妳，希望能夠再次見到妳」，讓沁沁不捨直呼：「我會想念妳的，希望能再見到妳」，李珠珢在截圖上Tag沁沁並感慨：「我想妳。」
事實上，李珠珢在賽前記者會受訪時透露，對於自己因為「三振舞」爆紅感到很驚訝，但因此收獲許多粉絲的支持，她對此十分感謝，第一次踏入大巨蛋，她感覺特別新鮮：「不只是選手的設施，連啦啦隊的設施也很棒，一進來就被大巨蛋嚇到了。」起亞虎啦啦隊隊長金韓拿也透露，希望兩邊球團能夠繼續合作，未來還是有機會在台灣看到李珠珢。
李珠珢Lee Ju-Eun（이주은）小檔案
生 日：2004年7月24日（19歲）
身 高：170cm
血 型：AB型
出 道：2023年
公 司：APEX comunications Co., Ltd.
職 業：大韓民國啦啦隊
MBTI：INTJ
啦啦隊經歷：
水原現代建設山州女子排球隊（2023～）
水原韓國電力公司 KEPCO Vixtorm（2023～）
富川韓亞1Q（2023～）
高陽索諾天空槍手（2023～）
起亞虎KIA（2024～）
社群平台：IG、YouTube、TikTok、CHZZK、AfreecaTV