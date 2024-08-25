16歲和郭富城拍廣告！「最強凍齡女神」李維維揭祕辛：台詞很害羞

香港天王郭富城入行40年，為影視歌三棲的全方位巨星，年屆58歲依然活躍幕前，近日一支他32年前拍攝的「小虎咖啡」廣告被粉絲重溫，說出「受不了的酷」這句經典台詞的女主角、「最強凍齡女神」李維維也再次受到關注、討論，李維維坦言，當時才16歲的她，其實對該句台詞有點害羞。
李維維日前在IG分享「小虎咖啡」廣告片段，指最近被滿多人詢問，廣告中和郭富城對戲的女生是不是她，也有不少人壓根不知道她有演出，片中，李維維造型較為成熟，她笑說：「1992年我16（歲）哈哈哈！然後現在又流行大墊肩西裝了！」
此外，廣告中，李維維吹著一頭復古蓬鬆短髮，她強調那是自己的真髮，不是假髮，至於被郭富城迷倒而說出的那句「受不了的酷」，李維維直言：「那時要我說出那句話，我也是很害羞、很糗，哈哈哈！」並感謝大家在多年後還關注這支作品。
合作26歲天王打開知名度 李維維被王家衛簽入旗下
本土食品大廠「真口味」1992年推出「小虎咖啡」，找來郭富城和李維維拍廣告，兩人在咖啡廳邂逅，李維維為引起郭富城注意，故意製造聲響，郭富城上前遞上一罐小虎咖啡，接著瀟灑轉身離開，讓李維維忍不住對鏡頭說：「受不了的酷！」這時，郭富城回眸露出迷人笑容，最後以濃厚廣東腔、不標準的國語說：「小虎咖啡，不錯喔！」
該廣告當年在老三台強力放送，「受不了的酷」、「不錯喔」成為台灣民眾朗朗上口的流行語，也讓只是小模的李維維知名度大開，成為演藝生涯代表作之一，後來還被國際大導演王家衛看見，簽下一只經紀約，獲得和金城武、莫文蔚拍電影的機會。
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此外，廣告中，李維維吹著一頭復古蓬鬆短髮，她強調那是自己的真髮，不是假髮，至於被郭富城迷倒而說出的那句「受不了的酷」，李維維直言：「那時要我說出那句話，我也是很害羞、很糗，哈哈哈！」並感謝大家在多年後還關注這支作品。
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