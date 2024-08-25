想讀台清交荷包要厚！大學租房1.8萬　專家開轟：當官的睜開眼睛

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▲大學,租金。全向科技房產中心提供

▲陳傑鳴呼籲官員們，學生們應擁有無憂的學習環境，而不是為租金、生活煩惱，應立即改正政策步伐，切莫用前朝遺毒作為藉口。（示意圖／pexels）

暑假進入尾聲，各大學即將開學，面對租金不斷攀漲的時代，大學生租屋壓力也不斷變高，從大專院校平台公開資料可發現，現在想念台、清、交，除了成績要夠高，荷包也要夠厚，因為周邊套房月租金要價1.2~1.849萬，相當於社會新鮮人1/3以上月薪。根據大專院校平台公開資料，學生人數最多十大校，「套房月租金中位數」部分，依高低排序，台大1.849萬、交大1.35萬、銘傳1.349萬、清大1.2萬、輔大1.05萬、文大1萬、逢甲約8千、成大7千2、淡江7千、高科大6千5。全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，台灣租金指數再度連續36個月攀漲，大學生壓力也不斷攀升，以台大來說，約10多年前套房租金約7千，如今卻高達1.8萬，漲幅約157%，相當驚人；再以台清交三大名校現況來看，1學期套房租金成本就高達約9萬，即使退而求其次，選擇生活品質較差的雅房，也要價3~4萬起跳。他指出，對於菁英學校而言，本應擁有良好環境，培養專業能力，畢業後將所學貢獻於社會，如今租金壓力破表，如果沒有富爸爸、富媽媽，就只能犧牲珍貴的學習時間，靠微薄的打工換取租金，學生寒窗苦讀3~5年(含重考)，終於拚到理想學校，接踵而來的卻是高不可攀的租金壓力，讓這些努力的學生情何以堪？試問，這麼多年的政治惡鬥，教育、房市政策的改良到哪了？諸位高高在上的政府官員、民代們，於心何忍？裡面有多少你們的學弟妹？更何況這些學子未來將是國家各領域棟樑，若放任不管，未來「朱門酒肉臭，路有凍死骨」將成為這時代的寫照。陳傑鳴說，疫情期間，全球大撒幣、利息寬鬆，隨後各國開始升息，前朝政府為維持GDP帳面成長率，央行僅以半碼攀升，漠視民眾不斷反映薪資追不上物價攀漲，維持低利狀態，只將焦點鎖定在AI、科技產業，讓全台炒股、炒房時代降臨，大選前，還令財政部釋出新青安，成為點爆房市引信，讓房價、物價持續攀升，房東持有成本攀升，自然反映到租金上。前朝種下的經濟毒瘤，「物價攀升、房價暴漲」已成事實，少子化趨勢也不可避免，但更凸顯高端學府珍貴性，教育為國之根本，呼籲政府，無論是民選、公職考試的官員們，睜開你們眼睛看看，切莫自誤，應盡速導正其錯誤，否則，「歷史共業」並不會一句話讓罪減輕，只能說都是歷史罪人。