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40歲男夜尿睡不著！醫追查「元兇竟是1家電」　急勸：回去別開了

記者張志浩／綜合報導

▲一位40歲左右的男性，因夜尿問題始終睡不好，就醫檢查後發現攝護腺、呼吸睡眠都沒問題。（示意圖／取自photo AC）
▲一位40歲左右的男性，因夜尿問題始終睡不好，就醫檢查後發現攝護腺、呼吸睡眠都沒問題。（示意圖／取自photo AC）
夜尿是許多民眾深夜的困擾，當被又急又快的尿意打斷睡意時，只能努力起身到廁所解放，近期一位40歲左右的男性為此就醫，醫師檢查後發現，患者並未有攝護腺肥大或呼吸睡眠中止症，追問之下才發現，這名男子竟然因為「開除濕機睡覺」，睡前習慣喝500至1000c.c的水，改善環境問題後，夜尿立刻有所好轉，終於能一覺到天亮。

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外科陳榮堅日前分享，一位40歲左右的男性因夜尿問題就醫，起初以為是攝護腺肥大導致，但泌尿科檢查後沒發現問題，患者轉而將病因懷疑到「呼吸睡眠中止症」，於是到減重代謝門診就醫，陳榮堅表示，對方看起來比較壯，但沒有到很胖，呼吸睡眠檢測及其他相關檢查都是正常。

▲頭痛、失眠、睡不著、睡覺、沮喪、難過。（圖／取自photoAC）
▲男子因夜尿問題導致失眠，睡一覺要起身上好幾次廁所才能解決。（圖／取自photoAC）
陳榮堅追問患者後，對方表示，自己常常睡著後覺得嘴巴很乾，就會醒過來，而嘴巴乾燥的原因，是「居住的環境太潮濕，牆壁常常會發霉，所以睡覺的時候都會開著除濕機」，為了讓嘴巴保持濕潤，睡前習慣喝500至1000c.c的水。

至此這位患者夜尿的原因終於揭曉，在陳榮堅建議先改善環境通風問題，盡量不要在半夜開除濕機，並且不要在睡前大量飲水後，患者的夜尿問題就有所改善，陳榮堅也補充提醒，有「胃食道逆流」的病人，也建議睡前半個小時到一個小時，不要喝流質的東西。

▲天氣濕冷，開除濕機記得要關閉門窗，以免讓除溼機做白工。（圖／記者徐銘穗攝）
▲男子因為居住的環境太潮濕，所以睡覺的時候都會開著除濕機，加上睡前瘋狂飲水，最終導致夜尿問題。（示意圖／記者徐銘穗攝）
針對夜尿問題，台北醫學大學附設醫院泌尿科醫師戴定恩表示，民眾平時會出現「夜尿」，主要有5大主因，包括睡前喝太多飲料、膀胱過度活躍、膀胱感染、年長肌肉變弱、健康狀況等，若長期有夜尿問題，建議仍要找泌尿科醫師協助。

高雄長庚醫院泌尿科醫師陳建旭也說明，「夜尿症」為一晚出現至少2次以上的強烈尿意而中斷睡眠，其中有近9成夜尿症患是「夜間尿量」大於「整天尿量」1/3，據統計，40歲以上夜尿症盛行率近4成，盛行率與常見的三高患者相當，換算全台彎，約有超過250萬熟男恐受夜尿症影響。

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