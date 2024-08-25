房價比站名可愛！桃捷「巧克力站」確名　1間房子500萬就能買到

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▲宏亞2012年在八德建造東南亞首座巧克力博物館，並將其命名為「巧克力共和國」，介壽街至博物館的道路，也因此得名巧克力街。（圖／翻攝Google Maps）

桃園市政府正式公布捷運綠線17個車站名稱，其中位於八德區介壽路與巧克力街交會處的G03站，依照網友投票，正式命名為「巧克力站」，這一趣味十足的站名立即成為話題焦點，也令許多人好奇這個名字的由來。台灣房屋八德豐德直營店店長黃仲儀解釋，「七七乳加巧克力」製造商宏亞食品於2012年在八德區建造了東南亞首座巧克力博物館，並將其命名為「巧克力共和國」，而博物館外的聯絡道路則被取名為「巧克力街」。這座觀光工廠現已成為桃園的知名景點之一，目前正在進行整修，預計將於9月底重新開幕。黃仲儀進一步指出，G03巧克力站位於大湳商圈和八擴重劃區之間，屬於房價相對親民的凹陷區域。該區域的物件多以老舊公寓和透天厝為主，目前公寓每坪價格約為25至28萬元，總價落在500至600萬元之間；而屋齡30至40年的老舊透天厝總價約為1000萬元。由於G03巧克力站區域內屋齡較高，房價相對較低，成為預算有限、或總價1千萬元以內的首購族首選。若想要購買新成屋或屋齡20年以內中古屋的購屋族則建議可考慮捷運綠線G01、G02站（八擴重劃區）或G04站（大湳商圈），這兩大商圈距離G03巧克力站僅約10分鐘以內車程，且生活機能較為完善。雖然巧克力站周邊房價相較其它區域和藹可親，不過，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐提醒，目前「不動產放貸比」水位已拉警報，房貸排隊潮湧現，建議購屋人，購屋前理應多方評估，包括自身財力、信用等，又或者可與賣家協商，合約加註「房貸若受阻，延期、無條件解約」等細節，避免簽約淪違約。