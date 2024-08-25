他公職年薪2百萬兼當股神！看新北第一環房價搖頭：8字頭買不下手

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▲C男表示，即使年收2百萬，一旦買了房子，經濟壓力將急速飆升，無法理解房市小白如何勇敢進場。（圖／記者陳韋帆攝）

▲莊思敏指出，C男是典型的猶豫型買家，如果早5年進場購屋，就會賺到約3成的房價增值。（示意圖／記者陳韋帆攝）

▲莊思敏提醒，目前「不動產放貸比」拉警報，若以投資角度來看，已經不是房市的最佳進場時機。（示意圖／記者徐銘穗攝）

年薪2百萬依舊沒辦法買房子嗎？C男(化名)從事教職研究類公職，年收約200萬，他接受《NOWnews》訪問表示，「這2~3年我靠著股市擁有了頭期款，但講真的，看著新北市第一環新建案房價已達到8字頭，還是買不下手，到底都哪些人在買？令人好奇！」C男從事公職大約15年，收入穩定，還有定期演講、撰稿等收入，目前合併年收大約可達200萬，近2~3年還靠著股市賺到約5百萬，他近期看了新北市第一環的新建案，包括「新店、中永和、三重」等，發現自己依舊出不了手。他試算，以目前1坪80萬換算，真正適合自用空間至少要正2房(非1+1)，約25坪，要價2千萬，加上停車位，總價高達2千3百萬。頭期款抓2成就要4百萬，1千6百萬、2.2%利率、30年期本息平均攤還，每月房貸須償還約6萬元。C男指出，「年收2百萬，大概也是大學教授的普遍狀況，邏輯上也贏了所謂一半左右的科技新貴，奇怪的是，我覺得一旦買了房子，生活壓力將會非常大，大幅壓縮所有的生活品質，所以遲遲未下手，結果全台都在瘋買房子，大家還都說這一波買家很多是房市小白，無法理解是哪一種勇氣讓他們進場。」中信房屋研展室副理莊思敏表示，C男的條件其實已經可以購買房子，但從話語中可以察覺，這是典型的「猶豫型買家」。不少人經常在網路上分享試算房價、債償能力等，但忽略了房價持續攀漲的可能，大多數購屋族，都是先從「先求有、再求好」入手，所以這些年才會有不少人賺到房價增值的利潤。以新北市第一環來說，2019年底全球大撒幣、利率寬鬆前，新北市第一環不少新建案落在6字頭左右，4年後的現在，歷經原物料攀漲、政府維持低利、新青安買房瘋後，目前確實已達到8字頭，漲幅約3成，當初如果進場購買新建案，2千萬的房子，已經增值約6百萬。莊思敏認為，雖然目前「不動產放貸比」拉警報，但以C男狀況來說，由於是銀行認定的第一優質客戶「軍公教」，如果購買新成屋，房貸申請影響不大，預售屋則因工期約2~3年，屆時房貸水位也理應已解除警報。另外，由於C男挑選的新北第一環，屬於精華區，相對抗跌保值，即使面對少子化衝擊，仍不會受到太大影響，所以如果是長期自用，現在仍可進場。不過，莊思敏也提醒，上述主要是針對C男狀況，綜觀房市全面狀況，已不少人房貸卡關，成屋買氣已出現緊縮徵兆，若狀況持續則房市將反轉，估計房價漲勢也會瞬間急凍，預售市場也勢必受到衝擊，整體而言，若以投資角度來看，已不是最佳進場時機。