宋慧喬曬和2閨密合照！粉絲驚呼超大咖：原來這麼熟

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▲宋慧喬一連曬出3張和崔嬉序、全汝彬的合照。（圖／翻攝自宋慧喬IG）

42歲韓國人氣女星宋慧喬出道以來演過多部戲劇，包括《浪漫滿屋》、《藍色生死戀》、《太陽的後裔》等等，2年前以《黑暗榮耀》「文同珢」一角再度讓觀眾看到她的實力派演技，後來雖然沒有戲劇作品，但仍不時會在IG分享生活，昨（24）日她就秀出和影后崔嬉序、全汝彬的合照，3人看起來都沒有打扮，樣子非常自在，不少粉絲都驚訝原來她們是朋友。宋慧喬在IG限時動態中分享和崔嬉序、全汝彬的合照，全汝彬站在宋慧喬身後替她整理頭髮，而宋慧喬則是笑得很開心，互相拍照的樣子，展現好感情，讓許多人都驚訝她們是好友。崔嬉序2021年和宋慧喬合作《現正分手中》，兩人一直都保持聯絡，全汝彬則是在最近和宋慧喬合作電影《黑修女們》，該片目前已經拍攝完畢，也曾與宋慧喬前夫宋仲基合作過《黑道律師文森佐》。宋慧喬近幾年將生活重心放在工作上，也時常接受雜誌專訪，之前她公開一張《ELLE KOREA》的封面照，，演員宋允兒也讚嘆回應：「怎麼會這樣？」只有她能撐得起這樣的造型。