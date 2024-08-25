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宋慧喬曬和2閨密合照！粉絲驚呼超大咖：原來這麼熟

記者李欣容／台北報導

▲宋慧喬曬出和崔嬉序、全汝彬合照，讓粉絲驚訝原來她們是好友。（圖／翻攝自宋慧喬IG）
▲宋慧喬曬出和崔嬉序、全汝彬合照，讓粉絲驚訝原來她們是好友。（圖／翻攝自宋慧喬IG）
42歲韓國人氣女星宋慧喬出道以來演過多部戲劇，包括《浪漫滿屋》、《藍色生死戀》、《太陽的後裔》等等，2年前以《黑暗榮耀》「文同珢」一角再度讓觀眾看到她的實力派演技，後來雖然沒有戲劇作品，但仍不時會在IG分享生活，昨（24）日她就秀出和影后崔嬉序、全汝彬的合照，3人看起來都沒有打扮，樣子非常自在，不少粉絲都驚訝原來她們是朋友。

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宋慧喬曬出閨密照　網友驚喜含金量超高

宋慧喬在IG限時動態中分享和崔嬉序、全汝彬的合照，全汝彬站在宋慧喬身後替她整理頭髮，而宋慧喬則是笑得很開心，互相拍照的樣子，展現好感情，讓許多人都驚訝她們是好友。

崔嬉序2021年和宋慧喬合作《現正分手中》，兩人一直都保持聯絡，全汝彬則是在最近和宋慧喬合作電影《黑修女們》，該片目前已經拍攝完畢，也曾與宋慧喬前夫宋仲基合作過《黑道律師文森佐》。

▲宋慧喬一連曬出3張和閨密的合照。（圖／翻攝自宋慧喬IG）
▲宋慧喬一連曬出3張和崔嬉序、全汝彬的合照。（圖／翻攝自宋慧喬IG）
宋慧喬是時尚圈寵兒　任何造型都輕鬆駕馭

宋慧喬近幾年將生活重心放在工作上，也時常接受雜誌專訪，之前她公開一張《ELLE KOREA》的封面照，「狗啃瀏海」的髮型掀起討論，演員宋允兒也讚嘆回應：「怎麼會這樣？」只有她能撐得起這樣的造型。

宋慧喬用神顏撐起「狗啃瀏海」　釣出業界大咖：要我嚇到啥程度？

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