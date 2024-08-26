健康餐吃半年反胖7公斤！藥師助理揪兇手竟是「每日必吃」食材

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雞蛋富含蛋白質，維生素A、D、B(B2、B12)，磷鋅鐵等礦物質，還有葉黃素和玉米黃素等抗氧化劑，更是重要的膽鹼來源，所以是許多上班族、健身族群快速補充蛋白質的好幫手，但雞蛋卻不是人人都能吃，而且還會誘發過敏反應。有醫師指出，曾有一位女性患者，三餐都吃各種各樣的蛋料理搭配燙青菜。為了健康，每天三餐都以自煮少油少鹽的健康餐為主，但半年內體重卻增加了7公斤，直到在診所進行食物過敏檢測後才發現，原來她是對每日必吃的「蛋」過敏，也難怪健康吃，卻沒吃出窈窕身材。「小宙初日診所」減重專科暨家醫科醫師楊智雯表示，這名患者是一名33歲的藥師助理，對健康保健知識有一定認識。但儘管她堅持健康飲食半年多，卻感覺越來越疲憊感，經常全身痠痛，但又無法具體描述不適部位。為此，她還曾做了甲狀腺、肝腎功能以及貧血等檢查，結果全部顯示正常，但體重卻持續增加，讓她感到有點焦慮。某天，她偶然看到自己追蹤的網紅分享食物過敏檢測的經驗，決定嘗試看看，試圖找出原因。最後，透過慢性食物敏感IgG4檢查才知道，自己竟然是對雞蛋過敏。楊智雯解釋，大多數人對於「過敏」的理解，還是以IgE引起的急性過敏反應有關，例如吃蝦子導致眼皮腫、喝堅果飲導致呼吸急促或是吃水蜜桃引發蕁麻疹等。這類急性過敏只需避開過敏原即可改善。然而，由IgG4媒介引發的過敏反應，由於症狀發作緩慢且不夠明確，輕易就被忽略，以這名患者為例，因為不知道對雞蛋過敏，所以三餐總少不了這個「好朋友」，有時一天甚至能吃上4-5顆茶葉蛋。她的用餐習慣，經常狼吞虎嚥，蛋白質足吃夠，但蔬菜量、纖維素嚴重不足。長期下來，慢性腸道發炎造成腸道黏膜屏障受損，加上腸道菌叢失衡，造成吃愈多健康的雞蛋、身體卻愈不健康的惡性循環。楊智雯強調，長期過敏食物的攝取，讓患者引發疲勞、關節疼痛、腸道敏感等慢性過敏症狀，並因身體處在發炎狀態導致腦部下視丘食慾調節中樞失調，引發胰島素阻抗，造成脂肪堆積。楊智雯也分享3招保腸健康撇步，首先是為避免腸道受損，不吃高脂肪、高糖、高加工食物，其次吃飯時還要細嚼慢嚥，每口食物至少咀嚼20-30次，當胃不適時，避免自行服用制酸劑，以免影響消化和免疫功能，第三則是多補充膳食纖維，保持腸道菌群平衡。如果已經注意飲食並規律運動，但體重仍持續增加，且出現失眠、濕疹、身體痠痛、疲勞等症狀，建議透過腸道檢測或是食物過敏檢測，進一步了解個人體質，找出問題所在。