驚險一幕！洋基「怪力男」斷棒擊中主審脖子　當場遭擔架抬離球場

紐約洋基今（26）日交手科羅拉多洛磯，「法官」Aaron Judge持續繳出誇張表現，上演單場雙響砲，同時是賽季的第50、51支全壘打，並和Juan Soto、「怪力男」Giancarlo Stanton敲出罕見的三連轟。然而，比賽在5局出現驚險一幕，Giancarlo Stanton揮棒時形成斷棒，結果竟直接敲中主審Nick Mahrley的脖子，讓他當場被抬上擔架離開球場，經完整檢查後，大聯盟官方表示有腦震盪情形，將會暫停在下個系列賽的執法。
斷棒重擊脖子 主審痛到跪地
本場比賽來到5局，洋基攻佔一、二壘，輪到重砲Giancarlo Stanton打擊，面對一顆79.8英里的內角變化球，敲出左外野方向，落點巧妙的德州安打，為洋基搶下滿壘局面。
但另一方面，隨著Giancarlo Stanton敲出安打，球棒斷裂的部分，在經過迴旋後，直接重擊主審Nick Mahrley的脖子，讓看見慢動作重播的主播，都忍不住發出驚呼。受傷當下，包含洛磯捕手、其他裁判以及洋基隊防護員都急忙上場關心，最終主審被抬上擔架離開球場，現場球迷也鼓掌為他打氣。
經過完整檢查後，大聯盟官方指出，Nick Mahrley有腦震盪的狀況，接下來的幾天內將接受更多檢查，並至少不會為下週的系列賽執法。
事件當事人Giancarlo Stanton賽後受訪時，也期許Nick Mahrley能盡早康復，並稱讚道：「我透過重播看到這一幕，當我在打擊區時，我沒有聽到任何哀號聲之類的，他表現地像個硬漢。」
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本場比賽來到5局，洋基攻佔一、二壘，輪到重砲Giancarlo Stanton打擊，面對一顆79.8英里的內角變化球，敲出左外野方向，落點巧妙的德州安打，為洋基搶下滿壘局面。
但另一方面，隨著Giancarlo Stanton敲出安打，球棒斷裂的部分，在經過迴旋後，直接重擊主審Nick Mahrley的脖子，讓看見慢動作重播的主播，都忍不住發出驚呼。受傷當下，包含洛磯捕手、其他裁判以及洋基隊防護員都急忙上場關心，最終主審被抬上擔架離開球場，現場球迷也鼓掌為他打氣。
經過完整檢查後，大聯盟官方指出，Nick Mahrley有腦震盪的狀況，接下來的幾天內將接受更多檢查，並至少不會為下週的系列賽執法。
事件當事人Giancarlo Stanton賽後受訪時，也期許Nick Mahrley能盡早康復，並稱讚道：「我透過重播看到這一幕，當我在打擊區時，我沒有聽到任何哀號聲之類的，他表現地像個硬漢。」