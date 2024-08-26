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柯P砸4千萬買商辦！陳智菡稱蔡英文也有　律師駁：沒拿補助款買房

記者陳威叡／台北報導

▲柯文哲遭爆5月捧著4300萬獻金買下立院附近的商辦，對此柯文哲坦言確有此事，引發熱議。（圖／記者吳翊緁攝）
▲柯文哲遭爆5月捧著4300萬獻金買下立院附近的商辦，對此柯文哲坦言確有此事，引發熱議。（圖／記者吳翊緁攝）
民眾黨假帳風波與黨主席柯文哲三大案風波未平息，如今又爆出柯文哲捧4300萬現金買下立院附近商辦，作為個人使用再度引發熱議，對此民眾黨立院黨團主任陳智菡解釋，柯文哲過去就已經多次表達，會把個人補助款大部分給黨務使用，其它部份也會做個人規劃，如購置辦公室，如同前總統蔡英文卸任後有個人辦公室，「是一樣的意思」。對此律師黃帝穎痛批，這說法擺明想轉移焦點，強調蔡英文沒有拿補助款買房產，選舉補助款均做公益使用且信託，「阿北初四了，自己面對，別亂牽拖」。

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柯文哲遭爆捧著4300萬現金購入濟南大樓三樓商辦，對此柯文哲稍早坦承此事，而陳智菡補充說明這完全是誤解，政黨選舉結餘款分為兩筆，一筆是政治獻金，一筆是個人補助款，個人補助款部分就是給候選人使用支配，而柯過去就已經多次表達，會把個人補助款大部分給黨務使用，其它部份也會做個人規劃，如購置辦公室。

陳智菡更稱，就像前總統蔡英文卸任後，或在擔任黨主席期間還有個人辦公室，是一樣的意思。對此黃帝穎痛批，柯文哲拿選舉補助款買個人房產，謊言被抓包，瞎扯蔡英文也有成立辦公室，擺明想轉移焦點。

黃帝穎強調，蔡英文沒有拿補助款買房產，選舉補助款均做公益使用且信託，「阿北初四了，自己面對，別亂牽拖」。

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