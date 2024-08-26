柯文哲用選舉補助款買辦公室　名嘴狠酸：割一枝草、喝一點露

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民眾黨主席柯文哲今（26）日被民進黨台北市議員林延鳳踢爆，早在今年5月10日就豪砸4300萬元現金「秘密買房」，地點就在鄰近立法院跟黨部的中正區林森南路10號3樓商辦，柯文哲稍早受訪時證實。對此，名嘴溫朗東狠酸，「割一枝草，喝一點露，阿北置產，林森南路。」柯文哲今天被民進黨台北市議員踢爆，5月以現金4300萬購置濟南大樓3樓商辦，林延鳳強調，如果是選舉補助款，今年1月民眾黨選後面對媒體詢問如何運用時該款項時，曾承諾會用來捐助黨務組織運作、全台走訪或公益使用，結果若是拿來買柯文哲個人房產，「那就是違背他自己的承諾！」柯文哲今天受訪時證實，選舉補助款參照其他黨的慣例，選舉補助款3分之1歸中央黨部、3分之2歸個人，參考其他以前總統候選人例子，「我們是用那個錢去設一個辦公室、長期要用的」，且是個人辦公室。時任競選副總幹事陳智菡則補充，政黨選舉結餘款有分兩筆，一筆是政治獻金、一筆給個人的選舉補助款，柯文哲將大部分個人補助款給黨務使用，其他的就用於購置他個人的辦公室。對此，溫朗東在臉書發文質疑「存款2464萬+消失的政治獻金差額 = 柯文哲五月現金買林森南路10號3樓」。溫也狠酸「割一枝草，喝一點露，阿北置產，林森南路。」