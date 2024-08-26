對大谷翔平投觸身球挨批！光芒左投遭球迷噓聲伺候　賽後急關社群

對大谷翔平投觸身球挨批！近日締造最速「40轟、40盜」紀錄的洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，今（26）日出賽面對坦帕灣光芒，可以說是諸事不順，不僅3打數沒有敲出安打，更在8局遭到光芒左投Richard Lovelady的觸身球襲擊，好險最終被擊中的手腕骨頭沒有異狀。比賽當下，投手Richard Lovelady就遭到全場道奇球迷的噓聲伺候，並且賽後有不少網友，在他的社群平台X帳號上發言批評，這也讓Richard Lovelady急忙刪除了自己的帳號。
大谷手腕挨觸身球 當下面露難色
8局下雙方維持1：1平手，大谷翔平搶下1好2壞的球數優勢後，Richard Lovelady卻投出貼近內角的91.8英里伸卡球，正好直擊大谷翔平的左手腕上，當下痛到緊握手腕，同時抱頭走向一壘，雖然大谷翔平持續露出痛苦表情，但還是繼續留在場上，而主場球迷也不忘用噓聲伺候Richard Lovelady。
好在比賽結束後，道奇教頭Dave Roberts向媒體宣佈，大谷翔平的X光檢查結果並無大礙。不過他也坦言自己嚇到了，並說道：「真的很恐怖，這種事往往都會讓你緊張到屏住呼吸，幾個月前Betts貝茲就經歷過一次，好險這次是打在比較靠近前臂的位置，如果是打到手上的小塊骨頭，可能就要休息6周了吧。」
球迷出征光芒左投 緊急刪除社群帳號
根據日本媒體《Full-count》報導指出，對大谷翔平投出驚險觸身球的投手Richard Lovelady，賽後個人的社群平台X帳號，遭受到球迷、網友的批評，因而緊急刪除該帳號，目前查詢該帳號已看不到內容。
事實上，大谷翔平並不是唯一的觸身球受害者，重砲隊友Max Muncy也在同一局，被Richard Lovelady的伸卡球擊中肩膀，所幸二人都沒有出現更嚴重的傷勢。
本場比賽，Richard Lovelady在8局後援登板，主投1局就被敲出2支安打，其中包含1發兩分砲，且投出2次觸身四死球，吞下本季第5場敗投。
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8局下雙方維持1：1平手，大谷翔平搶下1好2壞的球數優勢後，Richard Lovelady卻投出貼近內角的91.8英里伸卡球，正好直擊大谷翔平的左手腕上，當下痛到緊握手腕，同時抱頭走向一壘，雖然大谷翔平持續露出痛苦表情，但還是繼續留在場上，而主場球迷也不忘用噓聲伺候Richard Lovelady。
好在比賽結束後，道奇教頭Dave Roberts向媒體宣佈，大谷翔平的X光檢查結果並無大礙。不過他也坦言自己嚇到了，並說道：「真的很恐怖，這種事往往都會讓你緊張到屏住呼吸，幾個月前Betts貝茲就經歷過一次，好險這次是打在比較靠近前臂的位置，如果是打到手上的小塊骨頭，可能就要休息6周了吧。」
球迷出征光芒左投 緊急刪除社群帳號
根據日本媒體《Full-count》報導指出，對大谷翔平投出驚險觸身球的投手Richard Lovelady，賽後個人的社群平台X帳號，遭受到球迷、網友的批評，因而緊急刪除該帳號，目前查詢該帳號已看不到內容。
事實上，大谷翔平並不是唯一的觸身球受害者，重砲隊友Max Muncy也在同一局，被Richard Lovelady的伸卡球擊中肩膀，所幸二人都沒有出現更嚴重的傷勢。
本場比賽，Richard Lovelady在8局後援登板，主投1局就被敲出2支安打，其中包含1發兩分砲，且投出2次觸身四死球，吞下本季第5場敗投。