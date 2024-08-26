浪花男子小巨蛋開唱「給台灣人優先買」！4階段抽票、超寵細節曝

日本星達拓娛樂（舊名：傑尼斯事務所）旗下男團「浪花男子」由藤原丈一郎、西畑大吾、大橋和也、高橋恭平、大西流星、道枝駿佑、長尾謙杜等7人組成，日前宣布將於11月30日、12月1日在台北小巨蛋開演唱會，歌迷欣喜若狂並期望「全場實名制售票」，主辦單位今（26）日終於公開票價與售票方式，全場確定採「4階段」登記抽選，而「台灣人」有優先購買權。
浪花男子介紹 平均年齡24歲「曾拍過台灣電影」
浪花男子是「關8（關西傑尼斯8）」成員大倉忠義培訓的男團，成員由藤原丈一郎、西畑大吾、大橋和也、高橋恭平、大西流星、道枝駿佑、長尾謙杜等平均年齡24歲的7位隊員組成。2018年9月時，他們在關西小傑尼斯的公演初亮相，2019年開始名氣漸漸攀升，不管是節目、廣播或是舞台劇，工作接踵而來，奠定在偶像歌壇的地位，2021年開始舉辦全國體育館巡演，並於2021年11月12日發片「正式出道」。
團體中，道枝駿佑更參與過台灣、日本合作的電影《青春18×2 通往有你的旅程》，跟許光漢有不少對手戲，在台廣為人知。
台灣美食魅力強大 浪花男子「最想念的還是歌迷」
對於即將來台演出，7位成員非常期待。曾來過台灣旅行的大西流星回憶往事，除了有吃不完的美食，還有台灣人都很喜歡日本流行音樂的印象。今年因為工作來台3次的藤原丈一郎自封為「台北擔當」，自稱是來台多次的前輩，力薦必吃的台灣料理之外，還說要帶大家逛夜市、喝珍奶。高橋恭平雖然從未出過國，但他都會定期更新護照，如今終於派上用場，第一次出國就是亞洲巡迴「真的很開心」。
道枝駿佑雖然沒來過台灣，但因拍攝台、日合作的電影而曾在影片上看過台灣的風景，「真的覺得很美，這次我終於可以去到台灣，非常期待。」其他3位成員大橋和也、西畑大吾、長尾謙杜也開心表示有機會的話，想品嚐道地的小籠包，但7人最心心念念的，還是在台灣一直支持他們的NaniFamu（官方粉絲名），「在日本的演唱會也常常可以看到來自台灣的歌迷呢，這次換我們去見大家了」、「我們會繼續努力，一定會將最精彩的演出帶給台灣的大家，也請大家一定要來現場看我們喔！」雀躍的心情表露無遺。
台灣人優先！浪花男子第一次在台開唱「採4階段登記抽票」
浪花男子本次《+Alpha》巡迴演唱會將分為4階段銷售。首先為台灣在住抽選，9月2日起至9月4日開放持有台灣身分證與台灣居留證者登記，並於9月9日中午後陸續通知抽選結果；9月12日起至9月14日為全球抽選，也開放持有台灣身分證與台灣居留證者；而前次未中選的歌迷，以及海外歌迷登記，則於9月16日中午後通知結果。兩次登記抽選過後，將會進入第3階段的敗部復活抽選，9月19日起至9月21日，每日15：00起，將針對前2次為中選歌迷陸續成立待繳費訂單及以E-MAIL、簡訊通知，預計於當日18：00前全數通知完畢。若復活抽選時間截止後仍有零星票券，才進入第4階段，統一於10月5日中午12點在「Ticket Plus遠大售票系統」販售。詳情可至「超級圓頂SUPER DOME」與「大鴻藝術BIG ART」官方臉書以及IG查詢。
《Naniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 '+Alpha'》台北站資訊
演出時間：2024年11月30日（六）17：30 入場／19：00 開演
2024年12月01日（日）15：30 入場／17：00 開演
演出地點：台北小巨蛋
活動票價：4880元、2880元、800元、身障席400元
▲售票將分為4階段登記抽選販售
（1）台灣在住登記抽選：2024年9月2日（一）10：00－9月4日（三）10：00
（2）全球登記抽選：2024年9月12日（四）10:00－2024年9月14日（六）10:00
（3）復活抽選：2024年9月19日（四）15：00－9月21日（六）18：00
（4）一般販售：2024年10月5日（六）12：00
售票系統：Ticket Plus遠大售票
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浪花男子是「關8（關西傑尼斯8）」成員大倉忠義培訓的男團，成員由藤原丈一郎、西畑大吾、大橋和也、高橋恭平、大西流星、道枝駿佑、長尾謙杜等平均年齡24歲的7位隊員組成。2018年9月時，他們在關西小傑尼斯的公演初亮相，2019年開始名氣漸漸攀升，不管是節目、廣播或是舞台劇，工作接踵而來，奠定在偶像歌壇的地位，2021年開始舉辦全國體育館巡演，並於2021年11月12日發片「正式出道」。
團體中，道枝駿佑更參與過台灣、日本合作的電影《青春18×2 通往有你的旅程》，跟許光漢有不少對手戲，在台廣為人知。
台灣美食魅力強大 浪花男子「最想念的還是歌迷」
對於即將來台演出，7位成員非常期待。曾來過台灣旅行的大西流星回憶往事，除了有吃不完的美食，還有台灣人都很喜歡日本流行音樂的印象。今年因為工作來台3次的藤原丈一郎自封為「台北擔當」，自稱是來台多次的前輩，力薦必吃的台灣料理之外，還說要帶大家逛夜市、喝珍奶。高橋恭平雖然從未出過國，但他都會定期更新護照，如今終於派上用場，第一次出國就是亞洲巡迴「真的很開心」。
道枝駿佑雖然沒來過台灣，但因拍攝台、日合作的電影而曾在影片上看過台灣的風景，「真的覺得很美，這次我終於可以去到台灣，非常期待。」其他3位成員大橋和也、西畑大吾、長尾謙杜也開心表示有機會的話，想品嚐道地的小籠包，但7人最心心念念的，還是在台灣一直支持他們的NaniFamu（官方粉絲名），「在日本的演唱會也常常可以看到來自台灣的歌迷呢，這次換我們去見大家了」、「我們會繼續努力，一定會將最精彩的演出帶給台灣的大家，也請大家一定要來現場看我們喔！」雀躍的心情表露無遺。
台灣人優先！浪花男子第一次在台開唱「採4階段登記抽票」
浪花男子本次《+Alpha》巡迴演唱會將分為4階段銷售。首先為台灣在住抽選，9月2日起至9月4日開放持有台灣身分證與台灣居留證者登記，並於9月9日中午後陸續通知抽選結果；9月12日起至9月14日為全球抽選，也開放持有台灣身分證與台灣居留證者；而前次未中選的歌迷，以及海外歌迷登記，則於9月16日中午後通知結果。兩次登記抽選過後，將會進入第3階段的敗部復活抽選，9月19日起至9月21日，每日15：00起，將針對前2次為中選歌迷陸續成立待繳費訂單及以E-MAIL、簡訊通知，預計於當日18：00前全數通知完畢。若復活抽選時間截止後仍有零星票券，才進入第4階段，統一於10月5日中午12點在「Ticket Plus遠大售票系統」販售。詳情可至「超級圓頂SUPER DOME」與「大鴻藝術BIG ART」官方臉書以及IG查詢。
《Naniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 '+Alpha'》台北站資訊
演出時間：2024年11月30日（六）17：30 入場／19：00 開演
2024年12月01日（日）15：30 入場／17：00 開演
演出地點：台北小巨蛋
活動票價：4880元、2880元、800元、身障席400元
▲售票將分為4階段登記抽選販售
（1）台灣在住登記抽選：2024年9月2日（一）10：00－9月4日（三）10：00
（2）全球登記抽選：2024年9月12日（四）10:00－2024年9月14日（六）10:00
（3）復活抽選：2024年9月19日（四）15：00－9月21日（六）18：00
（4）一般販售：2024年10月5日（六）12：00
售票系統：Ticket Plus遠大售票