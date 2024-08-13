宇多田光台灣演出太成功！浪花男子唱小巨蛋　粉絲求1事比照辦理

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主辦單位「大鴻藝術 BIGART」、「SuperDome 超級圓頂」今天公布，浪花男子將於2024年11月30日、12月1日於台北小巨蛋開唱2天，但票價、售票日等詳細資訊尚未宣布，粉絲可隨時關注官方臉書。
值得一提的是，浪花男子第一次來台不試水溫「直接辦2場」，而且還是選在台北第一指標的場地「台北小巨蛋」，粉絲對此表示：「希望可以比照宇多田光這次的流程！實名制抽票！」、「實名制抽」、「拜託抽選實名」、「希望跟日本一樣是實名抽票方式」、「希望可以實名抽選，第一輪台灣人優先」、「拜託用抽的」、「希望可以實名抽選」。
日本「實名抽票制度」搬來台灣不是問題 劉德華台北演唱會比照辦理
歌迷之所以會希望主辦單位能夠「全場實名登記抽選」，一方面是可以杜絕黃牛高價轉賣，好讓真正的歌迷能買到票入場支持偶像，再來就是宇多田光上週末（8／10、8／11）在台北小巨蛋的演唱會「辦的很成功」，而宇多田光也正是「第一位在台使用全場登記抽選購票」的藝人，不管是「實名入場」或是「實名買周邊」，都在社群掀起大大討論，所以浪花的廣大歌迷才會特此許願。
當時宇多田光會選用「票券實名」加「抽票制」的售票方式，主辦單位曾透露原因：「為了讓歌迷有更多機會買到票，將採用票券實名制與抽票制雙管齊下售票，以防止不當搶票與高價轉售票券情況發生。」而這也是在台北小巨蛋舉行的演唱會活動中，首次採用此制度售票。
在有了宇多田光的「實名登記抽選」成功先例後，由「超級圓頂」於10月舉辦的劉德華演唱會，「大鴻藝術」承辦的二宮和也x竹內涼真《黑色止血鉗2》見面會、milet演唱會，都決定用相同方式售票，導致許多不良黃牛紛紛退單「不幹了」；恰巧這次浪花男子的台北演唱會，也是上述2家單位承辦，以各種跡象來看，未來杜絕黃牛「真的不是夢」。
浪花男子介紹 平均年齡24歲「曾拍過台灣電影」
浪花男子是「關8（關西傑尼斯8）」成員大倉忠義培訓的男團，成員由藤原丈一郎、西畑大吾、大橋和也、高橋恭平、大西流星、道枝駿佑、長尾謙杜等平均年齡24歲的7位隊員組成。2018年9月時，他們在關西小傑尼斯的公演初亮相，2019年開始名氣漸漸攀升，不管是節目、廣播或是舞台劇，工作接踵而來，奠定在偶像歌壇的地位，2021年開始舉辦全國體育館巡演，並於2021年11月12日發片「正式出道」。
團體中，道枝駿佑更參與過台灣、日本合作的電影《青春18×2 通往有你的旅程》，跟許光漢有不少對手戲，在台廣為人知。
今年是他們出道第3年，也是浪花男子首度踏出日本到海外會粉絲，證實「星達拓娛樂」社長福田淳5月接受台灣媒體訪問時許下的承諾：著手準備全球發展「台灣列為第一個拜訪國家」，現在浪花男子確定11月來台，「星達拓娛樂」旗下團體未來登台機會指日可待。
浪花男子小檔案：
公 司：
傑尼斯事務所（2015年 - 2023年）
SMILE-UP.（2023年 - 2024年）
星達拓娛樂（2024年 - ）
製作人：大倉忠義（關8成員，團體現名：SUPER EIGHT）
初亮相：2018年
出道日：2021年11月12日
成 員：
藤原丈一郎（1996年2月8日／28歳）
西畑大吾（1997年1月09日／27歳）
大橋和也（1997年8月09日／27歳）
高橋恭平（2000年2月28日／24歳）
大西流星（2001年8月07日／23歳）
道枝駿佑（2002年7月25日／22歳）
長尾謙杜（2002年8月15日／21歳）
粉絲名：NaniFamu