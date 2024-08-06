milet宣布11／30北流開唱！門票「全實名抽選」　搶票資訊全公開

日本新聲代女神milet去年11月底曾在新莊Zepp New Taipei開唱，對台灣歌迷的熱情留下深刻印象，感動許下一定要再回來的約定。上週末milet於演出中宣布即將展開生涯首次的亞洲巡迴演唱會《milet Asia Tour 2024》，台北場確定在11月30日於台北流行音樂中心登場，milet透過主辦單位開心表示終於可以實現對台灣歌迷的諾言：「大家一定要來聽我唱歌喔」！
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青春期在加拿大度過的milet，擁有獨特魅力的沙啞嗓音及超標準的英文腔調，2019年3月以《inside you》正式出道，這首歌邀請到搖滾天團ONE OK ROCK吉他手Toru操刀擔任製作，推出即橫掃日本各大人氣音樂榜，同時也演唱竹內結子《QUEEN 醜聞專門律師》、松本穗香《JOKER×FACE》、木村文乃《七個祕書》，以及杏《偽裝不倫》等多部連續劇主題曲；出道開始就狂拿新人獎不手軟的milet，已在日本指標性音樂祭「ROCK IN JAPAN」和「SUMMER SONIC」的舞台演出；更在2020東京奧林匹克運動會閉幕式獻唱《愛的讚歌》，去年底更四度登上日本國民守歲節目《NHK紅白歌合歌唱大賽》舞台，爆發力十足極具深度的歌聲，驚豔全球觀眾。
《milet Asia Tour 2024 in Taipei》演唱會資訊 日 期：2024年11月30日（六）18：00 地 點：TAIPEI MUSIC CENTER台北流行音樂中心 票 價：1F搖滾4500、2F前坐席3800、2F後坐席3200、3F坐席2800、2F身障席1600 登記抽選：2024年8月19日（一）10：00～2024年8月21日（三）19：00 中選通知：2024年8月30日（五）12：00起陸續通知 一般販售：2024年9月6日（六） 12：00 售票網址：Ticket Plus遠大售票