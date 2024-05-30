直擊STARTO揮別傑尼斯2／新社長福田淳現身說法：下一站就是台灣

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STARTO為「STAR（星）+ TO（朝向未來）」的意義，由福田淳擔任社長，營運長為V6成員井之原快彥，今年4月正式啟動新演藝事業，他們改朝換代的第一步，就是舉辦家族演唱會《WE ARE! Let's get the party STARTO!!》；但是聊到海外願景，福田淳表示：「想要全球發展！最優先就是台灣，下一站才是泰國，有聽說去年台北大巨蛋蓋好，在那邊舉辦（演唱會）是我們的目標！」雖然知道龜梨和也上個月（4／13）以嘉賓身分登上大巨蛋，但福田淳希望STARTO旗下藝人，有機會的話也能在那邊開唱。
福田淳是誰？曾救活「小海女」能年玲奈 事業手腕高強
至於福田淳是誰？可以曾是當紅女演員能年玲奈於2012年爆紅，在2015年被業界封殺的故事說起。能年玲奈原本只是模特兒，在2012年主演連續劇《小海女》，劇中飾演的「天野秋」因清新、笨拙而充滿能量的形象大受歡迎，能年玲奈因此走紅，演藝事業如日中天之際；她卻在2015年與恩師瀧澤充子瞞著公司「LesPros娛樂」自立門戶被抓包，能年玲奈疑似被冷凍，漸漸消失螢光幕前，能年玲奈多次於部落格表達想演戲未果、名字也被禁用，2016年才更改藝名為non，後期靠著福田淳的幫助才重返演藝圈。
外界對於福田淳帶領non走向成功的紀錄嘖嘖稱奇，認證他的「推動手腕」十分厲害，福田淳就曾表示，他一直很希望「老牌娛樂公司的結構與思維」能夠進步、改善，認為non這樣的人才消失於電視圈的事情「不要再發生」；所以當他接下「STARTO娛樂」社長位置時，許多人都認為「更新舊傑尼斯的形象，福田淳確實是最佳選擇」，同時對於他是否能重振當年的「偶像帝國」傑尼斯，抱持觀望態度。
傑尼斯的崛起與衰落 STARTO重新出發
「傑尼斯事務所」（簡稱：傑尼斯）於1962年6月創立的，在已故創辦人強尼喜多川的帶領下，打造無數天團、偶像，包含：SMAP、KAT-TUN、瀧與翼、NEWS、V6、嵐Arashi、木村拓哉、山下智久等頂級明星，傑尼斯甚至獲封「偶像帝國」無敵稱號，在全盛時期，許多電視台、業界人士大都得看傑尼斯臉色，不敢與其對抗；直到2023年，公司陸續爆出強尼喜多川生前性騷、性侵旗下藝人醜聞，公司為了重新建立外界的信任，先是將傑尼斯改名為「SMILE-UP.」來補償400多位受害者，同年7月再成立星達拓娛樂（STARTO），重新與原公司藝人簽約。
雖然成立了STARTO，強尼喜多川的負面醜聞仍帶來諸多影響，旗下藝人面臨被電視台封殺、遭廠商撤廣告窘境，公司也留不住旗下資深藝人，二宮和也、堂本剛、松本潤紛紛決意出走、自立門戶，不過他們懂的飲水思源，個人合約不隸屬STARTO，但他們的團體合約依舊歸屬STARTO，意即嵐、KinKi Kids（近畿小子）等團不會解散，以另一種形式再與前東家續前緣。
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