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直擊STARTO揮別傑尼斯4／6人男團慘剩1人！高橋海人4.5萬人前跳舞

▲King & Prince今天僅派高橋海人（條紋衣）1人出場，好在浪花男子（粉衣）、Hey! Say! JUMP（白衣）與他合作表演，場面壯觀。（圖／大鴻藝術BIG ART、STARTO星達拓娛樂）
▲King & Prince今天僅派高橋海人（條紋衣）1人出場，好在浪花男子（粉衣）、Hey! Say! JUMP（白衣）與他合作表演，場面壯觀。（圖／大鴻藝術BIG ART、STARTO星達拓娛樂）

記者陳雅蘭／大阪報導

日本「偶像帝國」傑尼斯事務所（簡稱：傑尼斯）正式說再見，原本旗下的藝人自立門戶、退團、離開的都有，也有選擇跟隨到新公司「星達拓娛樂（STARTO）」的團體，包含NEWS、SUPER EIGHT、KAT-TUN、King & Prince、Snow Man等。STARTO於4月正式啟動新演藝事業，今（30）日在大阪京瓷巨蛋舉辦家族演唱會《WE ARE! Let's get the party STARTO!!》，其中King & Prince從原本的6人團，變成只剩永瀬廉、高橋海人的2人團，結果永瀬廉因病不克出席，高橋海人獨自一人上陣，好在Travis Japan的松田元太即時救援，2人的合作舞台就在X創下205萬觀看，原本孤零零的高橋海人SOLO舞台，瞬間成為全場最吸睛，討論滿滿。

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▲STARTO舉辦家族演唱會《WE ARE! Let's get the party STARTO!!》，SUPER EIGHT（紅衣）、NEWS （紅白衣）一起坐上花車繞場。（圖／大鴻藝術BIG ART、STARTO星達拓娛樂）
▲STARTO舉辦家族演唱會《WE ARE! Let's get the party STARTO!!》，SUPER EIGHT（紅衣）、NEWS （紅白衣）一起坐上花車繞場。（圖／大鴻藝術BIG ART、STARTO星達拓娛樂）
6人男團變2人男團　隊友卻生病慘變1人舞台

King & Prince原本成員有永瀨廉、高橋海人、平野紫耀、岩橋玄樹、岸優太、神宮寺勇太等6位，成員陸續因為身體健康與其原因紛紛退團，目前團體只剩永瀨廉、高橋海人，但永瀨廉因為受傷導致身體不適，沒有出席大阪場的《WE ARE!》家族演唱會；今晚輪到King & Prince出場時，只有高橋海人獨自一人撐場，他透露永瀨廉因為讓大家擔心感到抱歉，所以臨時拜託Travis Japan的松田元太「代替上台」合作表演《moooove!!》，2人特別的合體畫面，掀起在場萬人尖叫。

高橋海人表示跟松田元太感情好，「我們一起哭、一起笑、一起成長，今天我會跟元太一起想著廉，為各位獻上只有我們兩個才能帶來的演出。」海人離開前則表示：「真的很謝謝大家溫暖的聲援，King & Prince也請大家多多指教，接下來會跟廉兩個人跟大家見面的！」

▲Travis Japan的松田元太即時救援高橋海人孤零零的表演，影片瘋傳網路吸引200多萬人瀏覽。（圖／cokemashita X）
▲Travis Japan的松田元太（左）即時救援高橋海人孤零零的表演，影片瘋傳網路吸引200多萬人瀏覽。（圖／cokemashita X）
Travis Japan即時救援！King & Prince高橋海人成全場最吸睛

松田元太事後開直播透露，他是在昨（29）日晚上接到永瀨廉的求救電話，加上他跟高橋海人住同一間飯店，2人就一邊喝酒聊天，高橋海人一邊教他舞步，松田元太大概花了1小時記住，直言很輕鬆就學會，優秀舞蹈底子可見一斑，而「松田元太VS.高橋海人」版本的《moooove!!》也被網友瘋傳網路，片段已創下205萬觀看，掀起熱議。

原以為永瀨廉只是短暫休息，但在《WE ARE! Let's get the party STARTO!!》結束後，King & Prince官方發文表示，永瀨廉因為準備演出時右耳受傷，目前有頭暈症狀，經醫生診斷後發現耳朵內有傷口，需要2週以上的恢復期，所以永瀨廉將暫停演藝活動，「對於造成您的擔憂和不便，我們再次向我們的粉絲和所有相關人員表示歉意」。

▲日本「傑尼斯事務」改名星達拓娛樂（STARTO）後，一連在東京、大阪舉辦家族演唱會重新出發，3場共吸引14.5萬人共襄盛舉。（圖／大鴻藝術BIG ART、STARTO星達拓娛樂）
▲日本「傑尼斯事務」改名星達拓娛樂（STARTO）後，一連在東京、大阪舉辦家族演唱會重新出發，3場共吸引14.5萬人共襄盛舉。（圖／大鴻藝術BIG ART、STARTO星達拓娛樂）
傑尼斯的興起與衰退　STARTO《WE ARE》攜手74位藝人再出發

日本「傑尼斯事務所」於1962年6月創立，在已故創辦人強尼喜多川的帶領下，打造無數天團、偶像，包含：SMAP、KAT-TUN、瀧與翼、NEWS、V6、嵐Arashi、木村拓哉、山下智久等頂級明星，傑尼斯甚至獲封「偶像帝國」無敵稱號；直到2023年，公司陸續爆出強尼喜多川生前性騷、性侵旗下藝人醜聞，公司為了重新建立外界的信任，先是將傑尼斯改名為「SMILE-UP.」來補償400多位受害者，同年7月再成立星達拓娛樂（STARTO），重新與原公司藝人簽約。

STARTO為「STAR（星）+ TO（朝向未來）」的意義，由福田淳擔任社長，營運長為V6成員井之原快彥，今年4月正式啟動新演藝事業，他們改朝換代的第一步，就是舉辦家族演唱會《WE ARE! Let's get the party STARTO!!》，共分為4月10日在東京巨蛋、5月29日至30日在大阪京瓷巨蛋等3場，出席者共有14組、74位藝人，包含NEWS、SUPER EIGHT、KAT-TUN、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、timelesz、A.B.C-Z、WEST.、King & Prince、SixTONES、Snow Man、浪花男子、Travis Japan、Ae! group，總計14.5萬名觀眾共襄盛舉。

關於《WE ARE! Let's get the party STARTO!!》，STARTO表示自去年以來，新公司設立的過程中，給歌迷和相關人士帶來不少擔憂， 但是公司承諾將一如既往的誠實對待每一份工作， 所屬藝人和員工們都將齊心協力、投入全部精力和熱情， 努力為廣大支持者獻上令人滿意的娛樂體驗。在STARTO啟動之際，公司也不斷思索如何回報長久以來支持STARTO的歌迷和相關人士；也對於今年初發生的能登半島地震的受災者，公司也在認真想著能夠做些什麼來幫助他們，也因為需要改變事物，並決定迎接新時代，「現在我們盡我們所能、全力舉辦這次活動。 希望STARTO在建設未來的過程中，能夠與大家同心協力，邁出嶄新的一步」。

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